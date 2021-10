Adolf Hitler z ważnym polskim certyfikatem COVID

To nie żart. To smutna rzeczywistość.

Europejski certyfikat COVID na sprzedaż

"I offer Covid European passports with the entry as vaccinated in Poland. The price is $ each."

"Oferuję europejskie paszporty COVID z wpisem jako osoba zaszczepiona w Polsce. Cena wynosi 300 dolarów"

Odbyło się już wiele różnych dyskusji na temat polskich certyfikatów COVID, potwierdzających bycie zaszczepionym przeciwko COVID-19. Spora część z nich toczyła się w kontekście bezpieczeństwa danych, którymi dysponują polskie władze, a wcale niemało dotyczyło tego, że certyfikat COVID można stosunkowo łatwo otrzymać "na lewo". Niestety, problemem nie są tylko nieuczciwi medycy pragnący zbić kapitał na nielegalnych praktykach - tych akurat namierzyć jest dość latwo. Prawdziwym kłopotem są osoby będące w stanie podrobić certyfikat w taki sposób, aby był ważny.Ile kosztuje europejski certyfikat COVID? Wygląda na to, że można go nabyć za 300 dolarów, czyli ok. 1200 złotych. Przykład takiej oferty przytacza serwis Zaufana Trzecia Strona, która na pewnym forum w sieci (otwartej, nie w Darknecie) natrafiła na post internauty o pseudonimie przedsiebiorca. Ów osobnik napisał:W tłumaczeniu: