Nowe sterowniki Nvidia GeForce 496.49 WHQL. Zakończono wsparcie kolejnej serii GPU

Niestety ostatnie sterowniki Nvidii, a nawet bezpośredni ich poprzednik powoduje problemy w WRC 9 i WRC 8 / Foto: własne

Nowe sterowniki dla GeForce również z pewnymi błędami

Nvidia naprawiła problemy z wyświetlaniem w takich grach, jak Doom 3: BFG Edition, Tom Clancy’s The Division 2 czy z serią ekranów LG OLED C1. Dodano optymalizacje dla Marvel's Guardians of the Galaxy (obsługa Nvidia DLSS), Age of Empires IV, Battlefield 2042 early access, Call of Duty: Vanguard, Chivalry 2, Forza Horizon 5, Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, Jurassic World Evolution 2 i Riders Republic.Niestety nie ustrzeżono się błędów. Już teraz wykryto np. wyłączanie się gier WRC 8 i WRC 9 zaraz po wejściu do menu, co występowało też w poprzedniej edycji sterowników. Całą listę zmian możecie znaleźć na stronach Nvidii, a sterownikiz naszej bazy.Źródło i foto: Nvidia