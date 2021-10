Android 12 dla smartfonów ASUS. Podano harmonogram aktualizacji

Oto szczegóły.

Android 12 dla smartfonów ASUS

Smartfony marki ASUS mają w Polsce dość wąskie, ale oddane grono miłośników. Urządzenia znanego producenta potrafią zaskoczyć ciekawymi rozwiązaniami pokroju obrotowych kamer, ale to najwyraźniej zbyt mało, aby mogły cieszyć się powszechniejszym uznaniem. Na uznanie zasługuje bez wątpienia obwieszczenie, związane z harmonogramem aktualizacji do nowego Androida 12. Otrzyma go całkiem sporo modeli telefonów.ASUS ogłosił dziś, że aktualizacja do Androida 12 będzie udostępniona od grudnia 2021 roku, początkowo wyłącznie dla serii Zenfone 8. W dalszej kolejności aktualizowane będą smartfony ASUS ROG Phone 5 i 5S - nastąpi to w 1. kwartale 2022 roku.Nieco dłużej na Androida 12 poczekają posiadacze smartfonów ASUS Zenfone 7 i ROG Phone 3, którzy najnowszy soft dostaną w pierwszej połowie 2022 roku.