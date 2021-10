Webowy Skype w końcu działa w przeglądarce Firefox

Dobre wieści.

Skype Web w przeglądarce Firefox

Chociaż w tej chwili Microsoft mocniej stawia na Microsoft Teams nie oznacza to, że zapomniał on o swoim drugim komunikatorze – Skype. Ba, Skype regularnie otrzymuje kolejne aktualizacje, a ta która właśnie zadebiutowała w jego przedpremierowej wersji – Skype Insider Preview, w szczególności zadowoli użytkowników przeglądarki Mozilla Firefox.Jak zapewne wiesz, Skype posiada nie tylko wydanie desktopowe i mobilne, ale również webowe. Wydanie webowe działa niemal w każdej przeglądarce – każdej poza Safari i Firefoxem. Dlaczego? Tego nie wie nikt. Microsoft przez lata skupiał się tylko na przeglądarkach bazujących na silniku Chromium, ignorując pozostałe.Najnowsza aktualizacja przedpremierowej wersji Skype’a opisaną sytuację nareszcie zmienia, a przynajmniej częściowo. Wraz z jej debiutem przeglądarkowy Skype Insider zaczął działać w przeglądarce Firefox, choć na razie w ograniczonym zakresie. Obsługuje on rozmowy audio i tekstowe, ale nie wideokonferencje. Microsoft gwarantuje jednak, że wkrótce ma to się zmienić.