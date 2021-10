PC Health Check instalowany przymusowo w Windows 10 z poprawką KB5005463

Tak nie powinno być.

PC Health Check w nowej, obowiązkowej aktualizacji KB5005463

Opcjonalna aplikacja PC Health Check wywołała wkoło siebie niemałe zamieszanie. Narzędzie udostępniane przed Microsoft w celu umożliwienia konsumentom sprawdzenia gotowości ich komputerów z Windows 10 do bezpłatnego ulepszenia systemu do Windows 11, od początku nie działało najlepiej i zamiast wyświetlać prawidłowe informacje wprowadzało tylko zamęt. Gdy w końcu po kilku aktualizacjach PC Health Check zaczął nareszcie działać poprawnie, firma z Remond zadecydowała się na kontrowersyjny krok.Aktualizacja systemu Windows 10 o oznaczeniu KB5005463 instaluje przymusowo aplikację PC Health Check na wszystkich komputerach z systemami Windows 10 w wersji 2004 lub nowszej. Co dość zabawne, Microsoft twierdzi, że wdraża w ten sposób PC Health Check nie dlatego, aby zachęcać do aktualizacji, a do celów ogólnych - by lepiej poznać swój sprzęt. Mimo to... aplikacja nie pojawi się w Windows 11. Wnioski nasuwają się same.