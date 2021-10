Jak usunąć dowolny obiekt ze zdjęcia? Sprawdź to darmowe narzędzie online

Działa doskonale.

Uwielbiam małe aplikacje o zaskakująco dużych możliwościach, ale jeszcze bardziej cenię sobie te narzędzia, których nie muszę nawet instalować na swoim komputerze, aby te doskonale wykonywały powierzone im zadania. Jeden z takich programów chciałbym przedstawić Wam w niniejszym wpisie. Nie wątpię w to, że skorzystać z niego niejeden raz. Przed Wami...Jak usunąć kogoś ze zdjęcia? Niektórym wydaje się, że usuwanie niepożądanych obiektów z fotografii jest niebywale trudną i czasochłonną czynnością. To prawda, jeżeli chce się wykonać najwyższych losów fotomontaż, przy wykorzystaniu skomplikowanego oprogramowania. Narzędzia pokrojudowodzą jednak, że można to zrobić również błyskawicznie i bez jakiejkolwiek znajomości tematu. Niemal całą pracę wykona za Ciebie sztuczna inteligencja.

Źródło: mat. własnyAby skorzystać z Cleanup.pictures wystarczy przejść pod ten adres . Następnie trzeba przeciągnąć zdjęcie poddawane obróbce do ramki z napisem "Click here or drag an image file". Jak sugeruje komunikat, alternatywnie da się w niego kliknąć i wybrać plik z dysku. Po jego wczytaniu będziesz mógł przejść do działania.Źródło: mat. własnyW lewym dolnym rogu pod załadowaną grafiką znajduje się suwak "brush size". Służy on do zmiany wielkości pędzla, wykorzystywanego do zaznaczania elementów przeznaczonych do usunięcia. Z powyższego zdjęcia usuniemy postać ludzką w skafandrze oraz ciągnięty za nią przewód. Podpowiadam: lepiej zaznaczyć odrobinę większą powierzchnię, a nie kreślić idealnie po brzegach elementu. Parę machnięć myszką i oto efekt:Źródło: mat. własnyJak oceniacie powyższy efekt? Powiedziałbym, że jak na darmowe narzędzie online, Cleanup.pictures radzi sobie całkiem nieźle.Uwaga: w trakcie kreślenia da się korzystać ze skrótu klawiszowego Ctrl+Z (wstecz). Rób z niego użytek, jeśli nie będziesz zadowolony z efektu retuszu i zechcesz coś poprawić.Źródło: mat. własny