Jak wyłączyć VBS i przyspieszyć gry w Windows 11?

Prosty sposób na więcej klatek w grach.

Gdy z początkiem października gruchnęła informacja o tym, że wydajność gier w Windows 11 może być nawet o 28% niższa niż w Windows 10, wiele osób planujących przesiadkę na nowy system Microsoftu poczuło poważne zaniepokojenie. Winną zamieszania okazała się domyślnie włączona funkcja VBS (Virtualization-Based Security). Jeśli dokonujesz czystej aktualizacji systemu Windows 11 lub chcesz kupić zakup komputera z systemem Windows 11, powinieneś wiedzieć jak ją wyłączyć.Zanim podejmiesz jakiekolwiek działanie, musisz wiedzieć z czym tak naprawdę masz do czynienia. VBS, czyli zabezpieczenia oparte na wirtualizacji, to technologia mająca na celu zwiększenie bezpieczeństwa systemu. W telegraficznym skrócie, odpowiada ona za stworzenie izolowanego podsystemu, który ma pomóc zapobiegać atakowaniu komputera przez złośliwe oprogramowanie. Z pewnością nie powinni jej wyłączać użytkownicy komputerów korporacyjnych, ale o dezaktywację mogą pokusić się użytkownicy domowi, w tym chociażby gracze.Warto nadmienić, że technika VBS jest obecna w Windows 10, jednakże pełni ona rolę funkcji aktywowanej wyłącznie na wyraźne żądanie użytkownika.ulepszenie systemu Windows 10 do Windows 11 nie aktywuje VBS, chyba że włączyłeś je w Windows 11. Instalując Windows 11 lub kupując laptopa bądź desktopa z preinstalowaną "jedenastką" możesz być niemal pewien tego, że VBS jest aktywny. Dlaczego napisałem "niemal"? Bo w moim przypadku czysta instalacja nie poskutkowała włączeniem VBS. Hm...Naciśnij na lupę obok menu Start i wpisz "informacje o systemie". Zatwierdź wybór.Spójrz na dół listy w oknie po prawej stronie i zobacz czy opcja "Zabezpieczenia oparte na wirtualizacji" jest włączona czy niewłączona.

Jak wyłączyć VBS w Windows 11?

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\DeviceGuard

Źródło: mat. własnyJest wyłączona? Super. Włączona? Działamy dalej.Kliknij na lupę obok menu Start i wpisz "izolacja rdzenia". Zatwierdź wybór.Źródło: mat. własnyJeśli zostaniesz zapytany o to, jakiej aplikacji wybrać do uruchomienia, wybierz Zabezpieczenia Windows.Wyłącz opcję integralność pamięci, o ile była włączona. Jeśli była włączona, zrestartuj komputer.Źródło: mat. własnyWyszukaj "informacje o systemie" w Windows Search i sprawdź, czy to wystarczyło, aby wyłączyć VBS. Nie?Naciśnij Win+R na klawiaturze i wpisz regedit. Wciśnij OK.Przejdź do kluczaOtwórzi zmień wartość naZamknij edytor rejestru i zrestartuj komputer.To wszystko, waśnie wyłączyłeś VBS i prawdopodobnie zyskałeś odrobinę klatek na sekundę w ulubionych grach.Źródło: mat. własny