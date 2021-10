Nowa aktualizacja Windows 11 Build 22483 zawiera prezent

Drobny, ale miły.

Windows 11 Build 22483 – co nowego?

Jak zainstalować Windows 11?

Microsoft nie zatrzymuje się jeśli chodzi o udostępnianie kolejnych kompilacji systemu Windows 11. Podczas gdy ulepszenia wersji stabilnej wydawane są w dość spokojnym tempie, użytkownicy programu Windows Insder co rusz zaskakiwani są nowymi buildami OS-u. Najnowszym jestdla członków kanału deweloperskiego, który nie zawiera żadnych znaczących nowości, ale zwiastuje wiele usprawnień. Co więcej, dostarczany jest wraz z drobnym prezentem.Najnowsza poprawka zbiorcza o numerze KB5007484 dla Windows 11 podnosi numer kompilacji do 22483.1011. Przedstawiciele firmy z Redmond mówią otwarcie, że nie przynosi ona nowości, ale eliminuje garść bugów i towarzyszą jej łatki dotyczące jakości.Windows Sandbox zaczął działać na komputerach ARM64, a Microsoft dodał możliwość kliknięcia prawym przyciskiem myszy na rekomendowanych w menu Start oraz przycisku "więcej", aby odświeżyć zawartość tych sekcji. Ponadto, naprawiono błąd funkcji Windows Search, który sprawiał, że wyniki wyszukiwania nie były prezentowane.Członkowie programu Windows Insider otrzymają przy okazji zupełnie nowe osiągnięcie z okazji siódmej rocznicy istnienia programu. Specjalna odznaka zostanie wyświetlona w Centrum Opinii w sekcji osiągnięć w przeciągu nadchodzących kilku tygodni. Jak wygląda? O tak:Od jakiegoś czasu Windows 11 może zainstalować praktycznie każdy posiadacz legalnego systemu Windows 10. Uniwersalnym sposobem jest skorzystanie z Asystenta uaktualnienia do systemu Windows 11. Czystej instalacji dokonasz tworząc bootowalny pendrive za pomocą Windows 11 Media Creation Tool Źródło: Microsoft