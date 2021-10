Windows 10 kontra Windows 11 w grach i aplikacjach. Oto wyniki porównania

Możecie być zaskoczeni.

Windows 10 vs Windows 11 - platforma testowa

Windows 10 vs Windows 11 - wydajność

Wiele osób zastanawia się nad tym, jak wypada wydajność gier i aplikacji w Windows 11 w porównaniu do systemu Windows 10. Z jednej strony Microsoft obiecywał odczuwalną jej poprawę, z drugiej wiemy o wpadkach pokroju tej dotyczącej procesorów AMD (na szczęście już naprawionej), czy też kłopotliwego VBS zmniejszającego liczbę klatek w niektórych grach nawet o 28%. Dziennikarze serwisu Techspot zorganizowali pojedynek Windows 11 i Windows 10 w różnych zastosowaniach. Ich wnioski okażą się interesujące dla każdej osoby rozważającej bezpłatne ulepszenie swojego systemu.Procedura testowa zakładała wykorzystanie sześciu konfiguracji komputerów stacjonarnych z procesorami Intel Core i9-11900K oraz Intel Core i3-10105F. Redaktorzy chcieli sprawdzić jak w testach wypadnie sprzęt z wysokiej i znacznie niższej półki cenowej. W komputerach wykorzystano płytę główną Asus ROG Strix Z590-E Gaming WiFi, pamięć Crucial Ballistix DDR4-3200 CL16 oraz układ graficzny MSI RTX 3090 Gaming X Trio.Systemy Windows 10 i Windows 11 zainstalowano na czysto. W jednej z konfiguracji pojawił się świeżo zainstalowany Windows 10, ulepszony do Windows 11. Wszystkie konfiguracje wykorzystywały nowe dyski SSD TeamGroup MP34Q M.2 NVMe 8 TB z zainstalowanymi nań aplikacjami potrzebnymi do testów. Do tego zainstalowano kilka gier i programów.w jednej z konfiguracji pozostawiono aktywną technologię VBS (Virtualization-Based Security), włączaną domyślnie na czystych instalacjach Windows 11. Jeśli chcesz sprawdzić, czy w Twoim komputerze włączono VBS, wpisz MSInfo32, naciśnij Enter i poszukaj odpowiedniej pozycji na liście.W większości sytuacji testowych nie odnotowano żadnej różnicy między systemami Windows 11 i Windows 10, korzystającymi z procesorów Intel Core 10. i 11. generacji w grach, aplikacjach i w testach wydajności pamięci SSD. Odczuwasz znaczny spadek wydajności działania komputera od czasu aktualizacji? Warto sprawdzić, czy VBS nie jest przypadkiem włączony i go wyłączyć.