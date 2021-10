Jak uruchomić gry i aplikacje z Androida na Windows 11 już teraz?

Prosty trik, bez Windows Insider.

Internauci uważnie czytający nasz serwis wiedzą już od kilku dni, że aplikacje z Androida pojawiły się już w kanale beta Windows 11, w ramach programu Windows Insider. Aplikacje z Androida działają natywnie w Windows 11 i trzeba przyznać, że funkcja ta spisuje się jak na razie doprawdy znakomicie. Jeżeli nie chcecie dołączać do programu Windows Insider specjalnie po to, aby przekonać się o tym samodzielnie, mamy alternatywną metodę na aktywowanie omawianej funkcji.Co ważne, przedstawiana metoda pozwala wgrywać aplikacje spoza Google Play Store, Amazon i innych sklepów z aplikacjami. Wszystkie wgrasz za pomocą plików APK.Aby skorzystać z aplikacji i gier z Androida na Windows 11 już teraz, należy zrobić użytek z nowości w postaci Android Subsystem for Windows 11. Da się go uruchomić bez uczestnictwa w kanale beta programu Windows 11. Wystarczy parę prostych trików. Jeśli znasz podstawy wiersza poleceń i ADB (Android Debug Bridge), sideloading pakietów APK w Windows 11 okaże się rzeczą trywialną.Ostrzegam, że jest to poradnik dla zaawansowanych użytkowników i wszystkie poniższe kroki wykonujecie na własną odpowiedzialność. Powtarzając czynności krok po kroku i ze zrozumieniem, unikniesz problemów.Kliknij tutaj , by otworzyć witrynę generatora linków do sklepu Microsoft Store.Na liście wybierz ProductID, wpiszw pole wyszukiwania i na kolejnej liście wybierz Slow.

Jak zainstalować gry i aplikacje z Androida w Windows 11?

Add-AppxPackage <ścieżka do pobranej paczki MSIX Bundle>

cd C:\platform-tools

adb connect

adb install <nazwa_aplikacji>.apk

adb install chrome.apk