Najbardziej poszukiwana Polka złapana. Wpadła przez modlitwę na WhatsApp

Poszukiwaną zgubiła nierozwaga.

Joanna S. wpadła przez WhatsAppa i... wiarę

"Poprzez sieć GSM i techniki informatyczne udało nam się ustalić dokładne miejsce pobytu, czyli miasto Ayamonte"

"Joanna S. i Mikael S. wpadli m.in. dlatego, że na WhatsAppie kontaktowali się z przyjaciółmi z Polski. Modlili się wspólnie na zdalnych nabożeństwach"

Od mniej więcej doby w polskich mediach sporo mówi się o Joannie S., Polce poszukiwanej do niedawna przez Interpol i podejrzanej o kierowanie piramidą finansową. Wystawienie w 190 krajach czerwonej noty Interpolu okazało się skuteczne, a określana mianem "najbardziej poszukiwanej Polki na świecie" wpadła w ręce przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości w hiszpańskiej miejscowości Ayamonte, w której od kilku lat mieszkała ze swoim synem, Mikaelem S. Interesującym z technologicznego punktu widzenia jest to, co doprowadziło do jej ujęcia.Do ujęcia Joanny S. przyczyniła się grupa detektywa Wojciecha Koszczyńskiego. Zmiana koloru włosów nie wystarczyła poszukiwanej do tego, żeby uniknąć zatrzymania. Detektyw w swojej wypowiedzi dla serwisu Money.pl zdradził, co zgubiło Polkę. Okazało się, że Joanna S. była osobą wierzącą, która ze swoimi przyjaciółmi i bliskimi kontaktowała się regularnie przez komunikator WhatsApp - tłumaczył Koszczyński.. Oboje przebywali w ukryciu w Hiszpanii od co najmniej 2019 roku.