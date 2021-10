5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #258]

Zapraszamy na kolejną część naszej serii zestawień nowych i ciekawych gier i aplikacji dla Androida.

W tym tygodniu proponujemy aplikację do nauki języka koreańskiego, minimalistyczny arkusz kalkulacyjnych, a także niewielkie narzędzie ułatwiające liczenie. Mobilni gracze będą mogli spróbować swoich sił w kolorowym tytule rekreacyjnym oraz grze wymagającej dobrego refleksu.

Aplikacja do nauki języka koreańskiego z nowoczesnym interfejsem i mechanizmami opartymi na tzw. grywalizacji. Pozwala na zapoznanie się z alfabetem, naukę najbardziej przydatnych słów i zwrotów itd. Spory nacisk położono na rozwijanie umiejętności konwersacyjnych. Nagrania zostały wykonane przez native speakerów.Uczyć się możemy za darmo, jednak wyłączenie reklam czy nieograniczony dostęp do wszystkich funkcji wymaga wykupienia subskrypcji.

Keep Count

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Android: 4.2 i nowsze

Tides Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,59 zł-484,99 zł za element / Android: 7.0 i nowsze

Kolorowa gra o typowo relaksacyjnym charakterze. Wędrujemy między tropikalnymi wyspami, łowimy ryby, rozwijamy infrastrukturę itp. Za złowione ryby otrzymujemy wirtualne środki, dzięki którym możemy zatrudnić pomocników (zwiększają pasywny dochód podczas naszej nieobecności) czy odblokować nowe łodzie. Wykonujemy również zadania - na przykład złowienie coraz rzadszych i bardziej nieuchwytnych gatunków.







Tides - Pobierz Brake Away Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,99 zł-14,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Minimalistyczny tytuł, który wymaga skupienia i dobrego refleksu. Naszym zadaniem jest sterowanie ruchem w taki sposób, by samochody poruszające się po zamkniętym torze nie zderzyły się ze sobą. Sterujemy jedynie hamulcem - dotykając wybrany samochód. Z czasem samochodów pojawia się coraz więcej. Brzmi banalnie, ale osiąganie dobrych wyników wymaga sporo wprawy. Za zdobyte środki odblokowujemy nowe pojazdy i tory.







To już wszystkie nasze cotygodniowe propozycje. Jeżeli znasz nowości, o których powinniśmy napisać - koniecznie daj znać w komentarzu!



Niewielkie, ale całkiem przydatne narzędzie do zliczania najróżniejszych rzeczy. Wystarczy ustawić licznik według potrzebnych nam parametrów (dodawanie lub odejmowanie o konkretną jednostkę) - później możemy wyświetlić go na pełnym ekranie. Aplikacja zlicza każde stuknięcie palcem w licznik. Nie zabrakło również możliwości zablokowania wybranego licznika (by uchronić się przed przypadkowym dotknięciem po zakończeniu liczenia).