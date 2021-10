Kitty Q - zabawa z kotem Schrödingera (recenzja)

Ciekawy projekt edukacyjny.





Kitty Q – gra edukacyjna o fizyce kwantowej

Cena: 0 zł / Android: 5.0 i nowsze

Nauka przez zabawę - hasło to dobrze znają nie tylko rodzice szukający nieustannie sposobów na zaciekawienie swoich pociech. Obecnie powstaje cała masa serwisów, aplikacji i gier edukacyjnych, które nie unikają kolorowych treści, mechanizmów opartych na grywalizacji itp. Okazuje się, że w ten sposób można okiełznać nawet prawdziwie naukowe tematy, jak fizyka kwantowa.Kitty Q to gra edukacyjna pozwalająca zapoznać się z podstawowymi zasadami mechaniki kwantowej - wszystko w miłej dla oka oprawie i formie gry. Naszym zadaniem jest rozwiązywanie zagadek, by pomóc głównemu bohaterowi (kot Schrödingera) wydostać się z tajemniczego stanu, w którym się znajduje.Mechanika gry przypomina zabawę znaną miłośnikom tzw. escape roomów. Szukamy wskazówek i przydatnych przedmiotów, by rozwiązać kolejne łamigłówki. Za każdą zagadką stoi ciekawostka, eksperyment czy obserwacja na temat świata kwantowego. W każdej chwili możemy skorzystać z podpowiedzi i mini encyklopedii.Gra jest w pełni darmowa - projekt finansuje m.in. niemieckie ministerstwo edukacji. Dochodzimy tu jednak do głównego problemu, czyli braku polskiej wersji językowej. Znacznie przesuwa to wiek potencjalnej grupy docelowej w naszym kraju.Kitty Q to projekt godny pochwały i uwagi. Pozwala zaciekawić dzieci (i nie tylko) fizyką kwantową, co może zaowocować w przyszłości. Trzymajmy kciuki za powstanie polskiej wersji językowej - zyskamy wówczas wartościowy tytuł dla naszych pociech.