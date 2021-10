Google Meet z ważną nowością dla organizatorów spotkań

Google zapowiedziało ważną funkcję, która niedługo pojawi się w usłudze Meet. Mowa o możliwości blokady audio i wideo poszczególnych uczestników spotkania. Nie będą oni mogli ponadto sami ponownie włączyć mikrofonu – opcja ta zostanie im zablokowana.





Źródło: Google

Gospodarze spotkań w Google Meet mogą teraz używać Blokady audio i wideo, aby wyłączyć mikrofony i/lub kamery innych uczestników spotkania i uniemożliwić im ponowne ich włączenie do czasu odblokowania. Na początku tego roku ogłosiliśmy, że gospodarze spotkań mogą wyciszać wszystkich jednocześnie w Google Meet na komputerach stacjonarnych i laptopach. Nowa blokada audio i wideo zwiększa użyteczność tej funkcji, umożliwiając gospodarzom uniemożliwienie uczestnikom spotkania odciszenia się po ich wyciszeniu.

Źródło i foto: Google

Organizatorzy spotkań to niewątpliwie osoby, którym najbardziej zależy na tym, by konkretne wydarzenie przebiegło bez jakichkolwiek zakłóceń. Często jednak nie da się wszystkiego przewidzieć – niektórzy uczestnicy mogą być chociażby za głośno z przeróżnych powodów. Jak się okazuje, do Google Meet zmierza funkcja pozwalająca nieco skuteczniej zapanować nad niefrasobliwymi użytkownikami.Od dłuższego czasu Google Meet oferuje opcję wyciszenia wszystkich uczestników spotkań za pomocą jednego przycisku. Funkcja nie była jednak idealna, bo każda osoba mogła w dowolnej chwili sama włączyć mikrofon ponownie. Teraz się to zmienia – poinformowano o wdrożeniu blokady audio i wideo. Dzięki temu tylko administrator będzie w stanie odblokować wybranych lub wszystkich użytkowników.Jak możemy wyczytać na oficjalnym blogu Google:Bez wątpienia mówimy o naprawdę przydatnej nowości – zwłaszcza w przypadku spotkań, w których udział bierze sporo osób. Powinna ona trafić do wszystkich użytkowników już w listopadzie.