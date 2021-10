ESET wprowadza nowe pakiety do ochrony domowych komputerów

Sporo usprawnień. Sporo usprawnień.



Firma ESET wprowadziła na rynek nowe wersje rozwiązań, chroniących komputery użytkowników indywidualnych.



Producent zapewnia, że nowe produkty zostały wyposażone w szereg udoskonaleń, w tym m.in. silniejszą ochronę bankowości elektronicznej czy skuteczniejsze zabezpieczenie przed nowymi zagrożeniami.



Jednym z produktów, dla którego przygotowano nową odsłonę jest ESET Internet Security, pakiet bezpieczeństwa dla użytkowników, którzy korzystają z Internetu podczas pracy, zakupów i do rozrywki. Wraz z nowymi wersjami programów ESET uruchomiono platformę ESET HOME, dostępną jako aplikacja mobilna lub portal internetowy. Pozwala ona użytkownikom rozwiązań ESET zarządzać posiadanymi programami tego producenta.



ESET w ramach premiery udostępnił nowe wersje:



ESET NOD32 Antivirus (programu antywirusowego i antyspyware)

(programu antywirusowego i antyspyware) ESET Internet Security (pakietu bezpieczeństwa)

(pakietu bezpieczeństwa) ESET Smart Security Premium (pakietu bezpieczeństwa)

Według producenta, wszystkie produkty zyskały szereg usprawnień, by zapewniana przez nie ochrona wyprzedzała poczynania cyberprzestępców. W samym pakiecie ESET Smart Security Premium zaimplementowano nową technologię LiveGuard, obecną do tej pory w produktach biznesowych ESET. LiveGuard to dodatkowa aktywna warstwa ochrony przed niespotykanymi wcześniej typami zagrożeń. Usługa analizuje podejrzane pliki, w tym na przykład dokumenty, skrypty czy pliki instalacyjne w bezpiecznym środowisku sandbox.



ESET Internet Security - edycja 2022





Rozbudowany został również menedżer haseł dostępny w ESET Smart Security Premium. ESET ulepszył również swoją ochronę bankowości internetowej (obecną w ESET Internet Security oraz ESET Smart Security Premium) i rozszerzył ją o ochronę portfeli kryptowalut.



We wszystkich produktach ESET dodatkowo zwiększono skuteczność ochrony przed zagrożeniami szyfrującymi ransomware oraz przed programami, które infekują komputer wykorzystując do tego luki w oprogramowaniu.



Warto przypomnieć, że do 15 grudnia 2021 roku trwa loteria ESET, w której można wygrać Forda Mustanga, hulajnogi elektryczne oraz karty podarunkowe do sieci sklepów Decathlon. Aby wziąć udział w loterii należy w trakcie trwania akcji kupić program antywirusowy ESET do ochrony domowego komputera lub przedłużyć aktualnie posiadaną licencję ESET. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie uczestnictwa na stronie loteria-eset.pl



Źródło: ESET