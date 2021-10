Październikowa aktualizacja konsol Xbox. Interfejs 4K i nie tylko

Xbox Series X od teraz z interfejsem w 4K

Microsoft poinformował o wdrożeniu październikowej aktualizacji do konsol Xbox. Jeśli chodzi o nowości, to niewątpliwie warto zwrócić uwagę na interfejs w rozdzielczości 4K oraz dedykowany tryb nocny. Nie zabrakło również „szybkich ustawień” pozwalających na ich sprawną personalizację.Praktycznie każdego miesiąca możemy być świadkami większej aktualizacji oprogramowania konsol Xbox. Oczywiście najwięcej nowości trafia w ręce posiadaczy Xbox Series X, lecz na razie Microsoft nie zapomina jeszcze o użytkownikach Xbox One. Właśnie przedstawiono szczegóły październikowego update’u. Na co mogą przygotować się fani „zielonych”?Przede wszystkim mowa o. Na ten moment z tego dobrodziejstwa skorzystają jednak wyłącznie posiadacze konsoli Xbox Series X. Jeśli więc masz w swoim domu ten sprzęt i telewizor obsługujący 4K, to z pewnością dostrzeżesz różnicę. Wszystkie elementy UI zyskają większą ostrość, a co za tym idzie – lepszą czytelność tekstu.Nie wiadomo czy Microsoft zdecyduje się w przyszłości na wdrożenie podobnej nowości do innych swoich konsol. Część z nich bowiem jest bowiem w stanie obsłużyć wyższą rozdzielczość. Pozostaje uzbroić się w cierpliwość.Poza tym konsole Xbox zyskały właśniepozwalający na dostosować źródło światła pod różnymi kątami. Można przyciemnić sam ekran, ale najbardziej satysfakcjonującym elementem wydaje się opcja dostosowania stopnia podświetlenia przycisku zasilania kontrolera i konsoli. Na taką opcję trzeba było dosyć długo poczekać, lecz lepiej późno niż wcale.(tylko na Xbox Series X|S) orz możliwości utworzenia harmonogramu trybu nocnego. Pozwoli to na automatyczne przełączanie się pomiędzy kilkoma ustawieniami o konkretnej porze.Warto także wspomnieć odostępnych z poziomu Przewodnika Xbox. Dzięki nowości bez problemu przełączymy się pomiędzy funkcjami dostępności bez potrzeby wyłączania gry lub aplikacji. Niewątpliwie taka opcja przyda się jeśli z urządzenia korzysta więcej niż jedna osoba.Opisana wyżej aktualizacja jest już dostępna i zostanie pobrana automatycznie przy uruchomieniu konsol Xbox.