Windows 10 nie odchodzi na emeryturę. Duża aktualizacja 21H2 już niedługo

Microsoft zgodnie z planem szykuje się do wydania większej aktualizacji dla systemu Windows 10. Początkowo spodziewaliśmy się, że 21H2 trafi na komputery użytkowników jeszcze w październiku, najnowsze plany wskazują jednak, że łatka pojawi się w listopadzie.







Microsoft zgodnie z planem szykuje się do wydania większej aktualizacji dla systemu Windows 10. Początkowo spodziewaliśmy się, żetrafi na komputery użytkowników jeszcze w październiku, najnowsze plany wskazują jednak, że łatka pojawi się w listopadzie. Windows 11 dostępny jest już oficjalnie od kilku tygodni, ale sam proces aktualizacji może potrwać nawet wiele miesięcy. W dodatku ze względu na rygorystyczne wymagania sprzętowe, nie każdy będzie mógł przesiąść się na "jedenastkę". Na szczęście Microsoft wciąż wspiera Windowsa 10, a kolejne aktualizacje dostarczane są zgodnie z planem.Producent ogłosił na swoim blogu , że przygotowania do wydania aktualizacji Windows 10 z listopada 2021 roku są na finiszu. Najnowsza kompilacja oznaczona jako 19044.1288 powinna być finalną wersją, o ile nie pojawią się większe błędy.