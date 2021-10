Słaba wydajność AMD w Windows 11? Poprawki już są, pobierz je już teraz

Problemy z wydajnością AMD w Windows 11? Pobierz ten patch

O problemach z wydajnością procesorów AMD w systemie Windows 11 pisaliśmy już co najmniej dwukrotnie. Pierwszy raz robiliśmy to, gdy okazało się, że wydajność układów AMD Ryzen w nowym systemie Microsoftu może być niższa nawet o 15%. Po raz drugi wspomnieliśmy o tym , gdy Microsoft obniżył ją jeszcze mocniej poprzez jedną z aktualizacji swojego OS-u. Dziś z przyjemnością donosimy wszystkim poszkodowanym, że udostępniono łatkę, która eliminuje irytujące błędy i przywraca poprawne działanie chipów.Dotychczasowe usterki dotyczyły dwóch kwestii. Pierwsza była związana z pomiarami funkcjonalnego opóźnienia cache L3, które rosło nawet 3-krotnie. Powodowało to odczuwalne - zwłaszcza na mniej wydajnych urządzeniach - pogorszenie wydajności w grach i aplikacjach. W przypadku gier eSportowych sięgało nawet 15%. Poprawnie nie działała również funkcja "preferowanego rdzenia" AMD, która kieruje aplikacje jednowątkowe do najszybszych dwóch rdzeni w układzie. Spadek wydajności w tym przypadku był zauważalny w przede wszystkim w przypadku procesorów z co najmniej ośmioma rdzeniami i wskaźnikiem TDP 65 W lub wyższym. Na szczęście właśnie wydano stosowne poprawki.Oficjalna łatka ( KB 5006476 ) jest już udostępniana użytkownikom systemu Windows 11, rozwiązując powyższe problemy, a także kilka innych. Wśród nich Microsoft wymienia bugi wpływające negatywnie na dźwięk, połączenia Bluetooth, czas uruchamiania aplikacji, wyszukiwanie w systemie Windows i inne pomniejsze funkcjonalności systemu.Jeśli nie widzicie wzmiankowanej aktualizacji w, nie lękajcie się. AMD wydało już poprawkę dla wszystkich użytkowników systemu Windows, którzy używają procesorów Ryzen, Epyc lub Threadripper. Pobierzesz ją, klikając w ten odnośnik.Czy wśród Was był ktoś, kto doświadczał wyżej opisywanych problemów? Jeśli tak, dajcie znać, czy aktualizacja pomogła je naprawić.Źródło: Microsoft, AMD