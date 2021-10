Aplikacje z Androida pojawiły się już w kanale beta Windows 11

Jak je przetestować?

Aplikacje z Androida w Windows 11 – czas na beta testy

Po zmianie regionu systemu Windows 11 możliwe jest pobranie aplikacji Amazon Appstore na komputery w Polsce, jednak póki co ta nie działa w naszym kraju. | Źródło: mat. własne

Windows 11 – jak zainstalować?

Gdy Microsoft zaprezentował Windows 11, jedną z najciekawszych jego zapowiadanych funkcji była obsługa aplikacji przeznaczonych na urządzenia z Androidem. Niestety, funkcja ta nie była częścią systemu w dniu jego premiery – 5 października. Wygląda jednak na to, ze jej debiut jest coraz bliżej, bowiem od wczoraj w kanale beta Windows 11 mogą korzystać z niej uczestnicy programu Insider.W jaki sposób system Windows 11 w kanale beta obsługuje aplikacje z urządzeń z systemem Android? Wszystko odbywa się za pośrednictwem Amazon Appstore – programu, który w niektórych regionach można pobrać na komputer z Microsoft Store. Microsoft stworzył jednak specjalny podsystem Androida dla Windows 11. Korzysta on też z własnej maszyny wirtualnej, celem zapewnienia zgodności z Android Open Source Project (AOSP), co jest wymagane w sytuacji, gdy Usługi Play nie są dostępne..Niestety wygląda na to, że tej chwili testowanie aplikacji z Androida w Polsce nie jest możliwe. Choć po zmianie regionu w Ustawieniach systemu na Stany Zjednoczone i aktualizacji Microsoft Store w kanale beta możliwa jest instalacja aplikacji Amazon Appstore, a nawet jej uruchomienie, póki co aplikacja wyświetla komunikat, że Amazon Appstore nie jest obecnie dostępny w naszym kraju. Szkoda.Póki co te osoby, które są w stanie uzyskać dostęp do Amazon Appstore w kanale beta Windows 11, mają do dyspozycji bardzo ograniczony wachlarz aplikacji z Androida. Mowa o około 50 aplikacjach. Ich okna można jednak układać obok siebie z pomocą funkcji Snap Layouts i przeskakiwać między nimi z pomocą skrótu Alt + Tab. Można też przypinać je do menu Start czy paska zadań, a powiadomienia przez nie wysyłane są widoczne w Centrum Akcji systemu.Cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na debiut aplikacji z Androida w stabilnej wersji Windows 11 i możliwość ich obsługi w Polsce. Mam nadzieję, że stanie się to prędzej niż później.Jeżeli jeszcze nie korzystasz z Windowsa 11, zachęcam Cię do jego instalacji. Ma on swoje wady, ale ogólnie rzecz biorąc jest to przyjemny w użytkowaniu system. Co istotne, użytkownicy Windows 10 mogą dokonać przesiadki na Windows 11 za darmo.Istnieje szansa, że Microsoft pozwala Ci zaktualizować Windows 10 do Windows 11 z pomocą usługi Windows Update. Jeśli tak nie jest, skorzystaj z. W ostateczności przeprowadź czystą instalację systemu, wykorzystując program. Istotne jest, (a w niektórych przypadkach nawet wymagane przez Microsoft) abyś przed instalacją Windows 11 na komputerze sprawdził, czy ten spełnia wymagania systemu. Pozwoli Ci na to aplikacja. Microsoft ostrzega, by nie przeprowadzać instalacji na niewspieranych konfiguracjach sprzętowych ze względu na potencjalne błędy.Źródło: Windows Latest / fot. tyt. Microsoft