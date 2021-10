YouTube Music bez teledysków w darmowej wersji. Użytkownicy są wściekli

YouTube Music z mniejszą liczbą funkcji dla darmowych użytkowników

YouTube Music doczeka się na początku przyszłego miesiąca licznych zmian. Użytkownicy nieopłacający abonamentu zyskają chociażby opcję słuchania piosenek w tle, ale z kolei utracą możliwość odtwarzania utworów wraz z teledyskami. To jednak nie koniec kontrowersyjnych decyzji.Nie tak dawno świat obiegła informacja, że mieszkańcy Kanady będą mogli słuchać muzyki w tle za pośrednictwem YouTube Music zupełnie bezpłatnie. Do tej pory funkcjonalność ta była ograniczona wyłącznie dla osób opłacających abonament. Właśnie dowiedzieliśmy się, że to nie koniec zmian, na które muszą przygotować się użytkownicy.Jużwprowadzone zostaną korekty jeśli chodzi o to, co mogą robić darmowi konsumenci YouTube Music. Na początku „nowości” obejmą wyłącznie kanadyjski rynek, lecz w niedalekiej przyszłości mamy doczekać się ich na całym świecie. O czym dokładnie mowa?Cóż,, słuchać losowo personalizowanych playlist, znajdować listy odtwarzania pod kątem nastroju oraz oczywiście mieć dostęp do milionów utworów.– funkcja ta odblokuje się dopiero po uiszczeniu stosownej opłaty.Nie da się ukryć, że mamy tu do czynienia z dosyć znaczącą zmianą – zwłaszcza, że do tej pory każdy mógł słuchać piosenek wraz z dołączonym materiałem wideo. Oczywiście w zamian dostajemy opcję odtwarzania utworów w tle, ale czy mówimy o stosownej rekompensacie? To już każdy musi ocenić sam.