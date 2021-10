Pełna wersja novaPDF Standard do odebrania za darmo. Przydatny program do PDF'ów

Odbierz novaPDF Standard 10 za darmo

Codzienna praca z dokumentami PDF wymaga czasem bardziej zaawansowanych rozwiązań niż tylko przeglądarka Adobe Reader . Tutaj z pomocą przychodzą takie programy jak novaPDF Standard. Producent udostępnia aktualnie pełną wersję swojego flagowego programu zupełnie za darmo, podczas gdy standardowa cena oprogramowania wynosi $39.99. Warto zaznaczyć, że mamy do czynienia z w pełni funkcjonalną wersją 10, a na rynku dostępna jest też nowsza wersja 11.novaPDF Standard to prosta aplikacja zaprojektowana, aby generować dokumenty PDF z dowolnej aplikacji posiadającej funkcję drukowania. Działa jakodla systemu Windows, która tworzy pliki PDF i posiada sporo dodatkowych funkcji.Pakiet pozwala dodawać aktywne łącza do dokumentów, znaki wodne i grafiki, zabezpieczać pliki hasłem, szyfrować pliki PDF za pomocą 256-bitowego szyfrowania AES, a także scalać i dzielić pliki. Dzięki dodatkom do pakietu Microsoft Office umożliwia zapisywanie plików pakietu Office w formacie PDF za pomocą jednego kliknięcia.Aby otrzymać darmową wersję novaPDF Standard 10 wystarczy przejść na stronę producent i wygenerować klucz aktywacyjny. Formularz dostępny jest pod tym adresem Następnie pobierz pakiet instalacyjny novaPDF Standard 10, a podczas aktywacji wpisz wygenerowany wcześniej klucz (wysyłany jest on na wskazany adres e-mail).Źródło: wł.