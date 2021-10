Snapchat pierwszą aplikacją, która wykorzysta szerokokątny aparat do selfie w Pixel 6

Snapchat z ekskluzywnymi nowościami dla Pixel 6

Snapchat poinformował o zawarciu współpracy z Google. Jej owocami będzie szereg ekskluzywnych funkcji dostępnych wyłącznie dla posiadaczy smartfonów Pixel 6 oraz Pixel 6 Pro. Mowa o opcji „Quick Tap” czy wykorzystaniu szerokokątnego aparatu do selfie. To jednak nie wszystko.Premiera nowych telefonów od Google już za nami. Prezentują się one naprawdę świetnie, o czym możecie dowiedzieć się z naszego artykułu. Z ich premiery zadowoleni będą również osoby korzystające ze Snapchata – platformy wciąż niezwykle popularnej m.in. w Stanach Zjednoczonych. Postarano się bowiem o naprawdę intrygujące bonusy.Przede wszystkim posiadacze Pixel 6 oraz Pixel 6 Pro jako pierwsi skorzystają z funkcji, która ma znacznie przyspieszyć proces wykonywania zdjęć czy filmów. Wystarczy dwukrotnie dotknąć tylnej strony smartfona, by uruchomił się Snapchat. Nie trzeba odblokowywać urządzenia, by zrobić snapa czy wybrać konkretne efekty. Wysłanie go będzie jednak wymagać potwierdzenia tożsamości.To jednak nie wszystko. Google pracuje nad, które wkrótce zadebiutują na Snapchacie. Ponownie skorzystają z nich wyłącznie posiadacze Pixel 6 oraz Pixel 6 Pro. Ekskluzywna okaże się takżew czasie rzeczywistym. To niestety nie wszystkim może się spodobać.Co ważne, Snapchat jako pierwsza aplikacja (nienależąca do Google) pozwoli nai Pixel 6 Pro. Dzięki temu wykonując zdjęcia będzie można ukazać więcej przestrzeni.Większość z opisanych funkcji ma w przyszłości trafić również na smartfony innych producentów. Należy uzbroić się więc w cierpliwość.Źródło i foto: Snapchat, Google