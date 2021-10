Brave żegna Google i stawia na własną, bezpieczną wyszukiwarkę internetową

Google przestaje być w Brave wyszukiwarką domyślną.

W marcu bieżącego roku firma Brave, odpowiadająca za reklamowaną jako bezpieczną przeglądarkę internetową o tej samej nazwie, ogłosiła przejęcie Tailcat – otwartoźródłowej wyszukiwarki internetowej, która z czasem miała stać się podstawą nowej wyszukiwarki Brave Search. Wyszukiwarka Brave Search już od dłuższego czasu jest dostępna w przeglądarce Brave, ale nie jako wyszukiwarka domyślna, bowiem ten zaszczyt przypada wyszukiwarce Google. Teraz się to jednak zmienia.Wczoraj w przeglądarce Brave Google oficjalnie zostało zastąpione na miejscu wyszukiwarki domyślnej przez wyszukiwarkę Brave Search. Przynajmniej na razie stało się to jednak tylko w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanadzie. Domyślną wyszukiwarką Brave Search stało się także we Francji i Niemczech, gdzie zastąpiło odpowiednio wyszukiwarki Qwant oraz DuckDuckGo.Dobra wiadomość jest taka, że w ciągu kilku najbliższych miesięcy i w innych krajach Brave Search ma stać się domyślną wyszukiwarką w przeglądarce Brave. Co istotne, ustawienia użytkowników, którzy wcześniej ręcznie zmienili domyślną wyszukiwarkę przeglądarki Brave na inną niż Google, zostaną zachowane.Wyszukiwarka Brave Search zadebiutowała w czerwcu bieżącego roku. Jest to wyszukiwarka stawiająca na prywatność, która dla wielu może stanowić ciekawą alternatywę zarówno dla Google, jak i DuckDuckGo. Jak deklaruje Brave, Brave nie śledzi zapytań, wyszukań, kliknięć, ani innych aktywności towarzyszących. Twórcy odważnie komunikują, że ich narzędzie jest prywatne, niezależne i przejrzyste w swoim działaniu. Brave nie może udostępniać, sprzedawać ani tracić danych, ponieważ... nie zbiera ich. Brave Search dostarcza wyniki w oparciu o własny, zbudowany od podstaw indeks, a nie jak większość wyszukiwarek – indeks Bing.

Wyniki wyszukiwania w wyszukiwarce Brave Search. | Źródło: Brave

Co istotne, póki co Brave Search póki co nie wyświetla reklam, chociaż czasem w przypadku jej darmowej wersji ma się to zmienić. W związku z tym pojawi się również wersja premium wyszukiwarki, wolna od reklam.Sama przeglądarka Brave to przeglądarka raczej niszowa, ale jest to też przeglądarka, która zawiera co najmniej kilka ciekawych rozwiązań poprawiających prywatność użytkowników. Rzecz jasna, Brave pobierzesz z poziomu naszej bazy z oprogramowaniem.