Aktualizacje Windows 10 i Windows 11 będą się przeterminowywały

Zmiana na lepsze?



Jak zapewne doskonale wiecie, Windows 10 i Windows 11 regularnie dostają aktualizacje w ramach polityki określanej "Windows jako usługa". Poprawki zbiorcze udostępnia się w cyklu miesięcznym, w formie zautomatyzowanej, ale zaawansowani użytkownicy mogą instalować manualnie ich wybrane składniki w formie "aktualizacji jakości", gdy tylko te zostaną udostępnione w obrębie Windows Update. Microsoft zmieni odrobinę podejście do tego tematu.



Aktualizacje dla Windows 10 i Windows 11 z terminem ważności

Zbiorcze aktualizacje dla Windows 10 i Windows 11 udostępniane są zwyczajowo w drugi wtorek każdego miesiąca, w ramach cyklu Patch Tuesday. Wszystkie poprzedzające je poprawki, wypuszczane zwyczajowo w trzecim lub czwartym tygodniu każdego miesiąca, zawierają usprawnienia jakości lub poprawki błędów i są opcjonalne. Jeśli użytkownik postanowi ich nie zainstalować, otrzyma je i tak w comiesięcznym pakiecie.



Jeśli wstrzymasz lub pominiesz opcjonalne aktualizacje, może to spowodować ich spiętrzenie, a co za tym idzie zwiększyć rozmiar przyszłych pakietów aktualizacji. Aby zapewnić lepszą wydajność Windows Update, firma Microsoft rozpoczęła usuwanie starszych aktualizacji jakości z serwera Windows Update, a usunięte aktualizacje będą wyświetlane jako "aktualizacje wygasłe".



Stare i niepotrzebne pakiety mają teraz określony termin ważności, po którym automatycznie wygasają, co ma na celu poprawienie wydajności działania systemu aktualizacji i zmniejszyć rozmiar pamięci podręcznej, wykorzystywanej przez Windows Update. Starsze aktualizacje są po prostu zastępowane nowszymi aktualizacjami, co skutkuje przy okazji krótszym czasem wyszukiwania dostępnych aktualizacji systemu Windows.



Pytanie brzmi jak szybko wygasały będą pakiety łatek - tej informacji Microsoft nie ujawnił.



Zmiana nie utrudni użytkowania Windows

Poprawki zbiorcze wydawane w ramach Patch Tuesday zawsze zawierają wszystkie usprawnienia dostarczane z poprzednimi poprawkami zbiorczymi. Nawet jeśli któraś z nich wygaśnie, wszystkie jej elementy będą zawarte w nowszych. Z perspektywy użytkowników nic nie zmieni się na gorsze - wygląda na to, że wszyscy możemy wyłącznie zyskać.



