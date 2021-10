Tej funkcji posiadacze laptopów pragną w Windows 10 i Windows 11

Życzenie, które Microsoft powinien spełnić.

Popularna sugestia w Centrum Opinii

Windows 11, system wprowadzający wiele ulepszeń względem Windows 10, zadebiutował 5 października. Mimo tych wszystkich ulepszeń wciąż wiele brakuje mu do systemu idealnego. To czego mu brakuje, to na przykład wskaźnika na pasku zadań, który informowałby o procentowym stanie baterii laptopa. Na jego nieobecność skarży się wiele użytkowników.W tej chwili, zarówno Windows 10, jak i Windows 11 posiadają na pasku zadań ikonę baterii, ale w obydwu przypadkach ta tylko graficznie, czyli mocno orientacyjnie informuje o stanie naładowania akumulatora w laptopie. Aby dowiedzieć się, ile procent baterii i czasu pracy urządzenia zostało nam do dyspozycji, musimy najechać na tę ikonę wskaźnikiem myszy.W Centrum Opinii Microsoftu – aplikacji pozwalającej użytkownikom Windows 10 i Windows 11 na zgłaszanie błędów oraz sugerowanie funkcji, dodanie których mocno usprawniłyby obydwa systemy – pojawiła się prośba związana z ikoną baterii w Windows 11 i Windows 11. Prośba ta zebrała ogromne poparcie. Użytkownicy pragną po prostu, aby Microsoft umożliwił konwersję omawianej ikony do wskaźnika procentowego.