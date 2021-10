Niedługo ten sam post udostępnisz jednocześnie na Instagramie i Facebooku

Integracja usług postępuje.

Ten sam post zarówno na Instagramie i Facebooku

Źródło: TechCrunch

Zapowiedziano możliwość jednoczesnego publikowania tych samych postów (zawierających zdjęcie lub materiał wideo) zarówno na Facebooku, jak i Instagramie. Dostęp do tej funkcji ma na razie niewielka grupa użytkowników na całym świecie. Jest to kolejny krok w stronę integracji usług.Facebook od kilku lat stara się przekonać swoich użytkowników do skorzystania ze wszystkich swoich platform. Nie bez powodu więc wprowadzane są te same funkcje na poziomie kilku aplikacji jednocześnie. Mowa między innymi o obsłudze Messengera także przez Instagrama czy publikacji Relacji zarówno na Facebooku, jak i Instagramie.Do tego grona dołączy wkrótce możliwość wstawienia tego samego regularnego wpisu na Facebooka oraz Instagrama w jednym momencie. Funkcja nie została jeszcze oficjalnie zapowiedziana, lecz już zaczęła pojawiać się u pierwszych użytkowników. Na jakich dokładnie zasadach będzie działać?Na ekranie tworzenia wpisu na Facebooku pojawi się. Znajdzie się ona tuż obok opcji wyboru grona odbiorców wpisu oraz tworzenia nowego albumu.Jej kliknięcie spowoduje otworzenie specjalnego okna, z poziomu którego będzie można wyrazić zgodę na. Znajdzie się tam także informacja o potrzebie wyrażania takiej chęci przy tworzeniu każdego kolejnego postu. Nie będzie ona domyślnie aktywowana dla wszystkich.Integracja obejmie opcję publikacji pojedynczych zdjęć i filmów oraz albumów z maksymalnie 10 plikami multimedialnymi. Inny rodzaj postów niestety – przynajmniej na ten moment – nie będzie się kwalifikował. Nie wiadomo także, kiedy Facebook ostatecznie zdecyduje się na wdrożenie nowości. Jak już wspomnieliśmy, dostęp ma do niej wąskie grono odbiorców.Facebook zdecydował się na potwierdzenie testów integracji usług niedługo po doniesieniach dotyczących utratę młodych użytkowników przez Instagram . Kto wie – może mamy do czynienia z próbą zainteresowania usługą starszych konsumentów?