WhatsApp ułatwia dołączanie do rozmów grupowych

Przydatna nowość.

Do rozmowy grupowej WhatsApp dołączysz z poziomu czatu

Need to pop in and out of a group call? Easily join ongoing calls right from your group chats! pic.twitter.com/OtOHKXh5Ev — WhatsApp (@WhatsApp) October 18, 2021

WhatsApp postanowił nieco ulepszyć funkcję dołączania do rozmów grupowych. Teraz będzie można szybko wskoczyć na spotkanie za pomocą specjalnego przycisku widocznego na samej górze czatu. W ten sposób użytkownicy mają chętniej decydować się na korzystanie z możliwości uczestniczenia w konwersacji wideo już po jej rozpoczęciu.Komunikator od Facebooka wzbogacił się w lipcu o opcję dołączania do rozmów grupowych już po ich rozpoczęciu. Był to dosyć duży krok jeśli chodzi o rozwój aplikacji. Nie przemyślano jednak wtedy do końca samego procesu późniejszego dochodzenia do konwersacji. Dało się to zrobić wyłącznie z jednego miejsca, co bywało nieco irytujące. Teraz się to nieco zmienia. WhatsApp ogłosił rozszerzenie funkcji. Okazuje się, że. Jak możecie zobaczyć poniżej, na samej górze interfejsu pojawi się specjalne powiadomienie z nazwą grupy i przyciskiem „Dołącz”. Kliknięcie spowoduje przejście do trwającego połączenia.