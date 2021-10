Windows 11 otrzyma nowy, lepszy sposób na kontrolę głośności z paska zadań

Funkcja, która się przyda.

W Windows 11, jeżeli pragniesz zmienić głośność dźwięków odtwarzanych przez komputer bez korzystania z klawiszy funkcyjnych na klawiaturze czy funkcji przypisanych do dodatkowych przycisków myszy, w tej chwili musisz kliknąć w menu szybkich opcji na pasku zadań i dopiero tam skorzystać z ustawień głośności. Podobnie jest w przypadku Windows 10. Wkrótce jednak proces zmieniania głośności z pomocą myszy czy touchpada zostanie w nowszym systemie ułatwiony.W kanale dev programu Insider Microsoft zaczął udostępniać użytkownikom Windows 11 nową funkcję, która sprawia, że zmienianie głośności za pośrednictwem paska zadań jest dużo szybsze i prostsze. Nowość ta zadebiutowała w kompilacji 22478 systemu.Na czym nowa funkcja polega? Dzięki niej wystarczy najechać na ikonę głośnika na pasku zadań wskaźnikiem i skorzystać z rolki myszy (scrolla), by zmienić głośność odtwarzanych multimediów. Przestaje być zatem konieczne klikanie w tę ikonę w celu przejścia do menu szybkich opcji. Co istotne, funkcja działa także w przypadku touchpada.

Windows 11 pozwoli na zmianę głośności multimediów po najechaniu na ikonkę głośnika. | Źródło: Windows Latest

Kolejna nowość w Windows 11

Windows 11 – jak zainstalować?

Z myślą o Windows 11 Microsoft odświeżył cały szereg systemowych aplikacji. Wiele elementów systemu wygląda po prostu nowocześniej niż w Windows 11. Podobno wkrótce w Windows 11 liftingu ma doczekać się również suwak wizualizujący zmiany głośności. Cóż, jako że obecny suwak zadebiutował w Windows 8, jest nieco przestarzały.Na ślady nowego suwaka wizualizującego zmiany głośności w czerwcu trafił niejaki Ahmed Walid. Ten zdekompilował do XAML jeden z plików systemowych i po zaaplikowaniu odrobiny poprawek ujrzał to, co widać w poniższym tweecie. Niedawno Microsoft potwierdził, że faktycznie nad nowym suwakiem pracuje.Jeżeli jeszcze nie korzystasz z Windowsa 11, zachęcam Cię do jego instalacji. Ma on swoje wady, ale ogólnie rzecz biorąc jest to przyjemny w użytkowaniu system. Co istotne, użytkownicy Windows 10 mogą dokonać przesiadki na Windows 11 za darmo.Istnieje szansa, że Microsoft pozwala Ci zaktualizować Windows 10 do Windows 11 z pomocą usługi Windows Update. Jeśli tak nie jest, skorzystaj z asystenta aktualizacji systemu Windows 11 . W ostateczności przeprowadź czystą instalację systemu, wykorzystując program Windows 11 Media Creation Tool Istotne jest, (a w niektórych przypadkach nawet wymagane przez Microsoft) abyś przed instalacją Windows 11 na komputerze sprawdził, czy ten spełnia wymagania systemu. Pozwoli Ci na to aplikacja PC Health Check . Microsoft ostrzega, by nie przeprowadzać instalacji na niewspieranych konfiguracjach sprzętowych ze względu na potencjalne błędy.Źródło: Windows Latest , fot. tyt. mat. własne