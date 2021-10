Menedżer haseł od Microsoftu przechowa także dane adresowe i płatnicze

Ważna nowość.

Autowypełnianie Microsoft z ważną nowością

Źródło: Microsoft

Źródło: Microsoft

Autowypełnianie Microsoft wzbogaciło się o możliwość zapisania – i późniejszego autouzupełniania – danych adresowych oraz płatniczych. Do tej pory usługa stanowiła wyłącznie prosty menedżer haseł, lecz najwidoczniej koncern zdecydował się na zaspokojenie kolejnych potrzeb swoich użytkowników.Funkcja autouzupełniania jest dostępna już w praktycznie każdej przeglądarce internetowej. Oszczędza ona nie tylko czas, ale również nerwy w momencie zapomnienia hasła lub numeru karty kredytowej. Możemy ją odnaleźć chociażby w usłudze Autowypełnianie Microsoft – jeśli z niej korzystacie, to z pewnością ucieszycie się na wieść o właśnie wprowadzonych nowościach.Gigant z Redmond poinformował, że. Do tej pory Autowypełnianie służyło wyłącznie do gromadzenia danych logowania – niewątpliwie więc mamy do czynienia z ważną aktualizacją. Możliwości skorzystania z samego narzędzia są dwa, zależnie od urządzenia, z którego korzystacie.Jeśli potrzebujecie autouzupełniania na komputerze, to(oczywiście mowa o usługach opartych o Chromium pokroju Google Chrome czy Edge). Sprawa komplikuje się w przypadku przesiadki na Androida lub iOS. Tutaj niezbędne będzie pobranie aplikacji Microsoft Authenticator , gdzie Autofill jest po prostu jedną z funkcji.Nie należy chyba dodawać, że do prawidłowego działania narzędzia niezbędne jest zalogowanie się do konta Microsoft. Koncern przypomina przy okazji o bezpieczeństwie przechowywanych danych. Mowa tu o szyfrowaniu zarówno na samym urządzenie, jak i w chmurze, gdzie informacje są synchronizowane. Dodatkowo istnieje opcja zweryfikowania danych za pomocą odcisku palca, ale to już standard.Źródło i foto: Microsoft