15-letni Intel Pentium 4 wspierany przez Windows 11

15-letni procesor i Windows 11? Proszę bardzo

Jeśli śledzicie uważnie aktualności publikowane na łamach naszego serwisu, wiecie doskonale o tym, że Windows 11 jednak otrzymuje aktualizacje na niewspieranych komputerach . Jest to o tyle ciekawe, że firma Microsoft zarzekała się wcześniej , że taka sytuacja nie będzie miała miejsca, a odważni pozostaną bez jakiegokolwiek wsparcia. Teraz okazało się, że program PC Health Check zaczął oznaczać teoretycznie niewspierane procesory jako wspierane.Minimalne wymagania Windows 11 nie są niskie, choć i tak zostały złagodzone przez Microsoft. Oficjalne Windows 11 potrzebuje 2-rdzeniowego procesora o taktowaniu 1 GHz lub szybszego, co najmniej 4 GB RAM, karty graficznej wspierającej DirectX 12 oraz 64 GB przestrzeni na dane. Lista wspieranych procesorów zaczyna się od Intel 8. generacji (Coffee Lake) lub nowszych oraz AMD Ryzen 2000 lub nowszych. Do tego dochodzi obsługa UEFI, bezpiecznego rozruchu i TPM 1.2 (już nie 2.0). Sporo.Windows 11 da się zainstalować na starszych procesorach, ale program PC Health Check nie wyświetlał ich do tej pory jako wspieranych. Oznacza to, że system instaluje się na własne ryzyko, a Microsoft ostrzega, że może to skutkować nawet o połowę większą liczbą BSOD , niż na konfiguracjach oficjalnie wspieranych. Nikt nie spodziewał się jednakowoż, że system uruchomi się na 15-letnim, 1-rdzeniowym procesorze Pentium 4.