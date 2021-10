Sklep Play poinformuje o funkcjach bezpieczeństwa wszystkich aplikacji

Nadchodzi świetna nowość.

Google poprawia bezpieczeństwo Sklepu Play

Google zapowiedziało nową sekcję „Bezpieczeństwo danych”, która już na początku przyszłego roku pojawi się w Sklepie Play. Każda aplikacja będzie mogła zostać opatrzona przez deweloperów informacjami dotyczącymi np. rodzajem zbieranych danych, obecnością szyfrowania plików czy innych funkcji zwiększających prywatność użytkowników.Konsumenci coraz bardziej zwracają uwagę na to, co dzieje się z ich danymi po np. założeniu konta czy pobraniu konkretnej aplikacji. Dowodem na to niech będzie chociażby zamieszanie związane z WhatsAppem, gdzie zmiana regulaminu spowodowała lawinowe przejście konsumentów do m.in. Telegrama . Gigant z Moutain View najwidoczniej zdaje sobie z tego wszystkiego sprawę.W maju ogłoszono nadchodzące zmiany w polityce usługi Sklep Play, które docelowo mają wymusić na programistach klarowniejsze przedstawianie tego, co dzieje się z informacjami udostępnianymi przez użytkowników. Właśnie rozpoczął się proces wdrażania nowości i deweloperzy zostali poproszeni o wypełnienie specjalnych formularzy. Mają czas do kwietnia przyszłego roku (oczywiście chodzi o już istniejące aplikacje).