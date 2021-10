Telegram bije rekordy popularności. Ponad miliard pobrań na Androidzie

Facebook niezamierzenie pomógł Telegramowi przez swoją awarię

Telegram stawia na multiplatfromowość - Android, iOS i iPadOS, Windows, Linux, macOS i web

Komunikator Telegram dołączył do ekskluzywnego grona aplikacji pobranych przeszło miliard razy przez oficjalny androidowy sklep Google Play. Jego popularność przez ostatni czas coraz bardziej rosła, a ostatni duży napływ użytkowników zbiegł się z problemami konkurencji.Sam dyrektor generalny usługi Telegram Pavel Durov podkreślił, że aplikacja miała na początku roku przeszło 500 milionów aktywnych użytkowników w miesięcznym ujęciu. Dodał też, że kiedy WhatsApp i Messenger musiały mierzyć się z problemami spowodowanymi awarią Facebooka, do bazy użytkowników aplikacji Telegram dołączyło ponad 70 milionów kont. Tak duża skala robi wrażenie.Innym długofalowym powodem jest na pewno zwykła chęć szukania bardziej pasującego do potrzeb alternatywnego rozwiązania czy znudzenie produktami Facebooka wśród niektórych internautów. Chociażby WhatsApp pozwala tylko na jedną aktywację na pojedynczym smartfonie, podczas gdy Telegram omija ten problem.Przekroczony miliard pobrań aplikacji Telegram na Google Play nie oznacza takiej samej liczby użytkowników. Należy też pamiętać, że niektórzy posiadacze Androida mogą korzystać z plików APK (udostępnia je na swojej stronie sam Telegram) czy mając do dyspozycji smartfony Huawei z AppGallery (tak, oficjalnie to teoretycznie nie ten sam system, ale jego podstawą wciąż jest Android pozbawiony usług Google). Dodatkowo program jest też dostępny na iOS i iPadOS oraz dla Windowsa, Linuxa i macOS. Co więcej, można go używać nawet bezpośrednio w samej przeglądarce internetowej. Realna baza aktywnych instalacji jest na pewno o wiele większa niż raportowany w Google Play miliard.