Menedżer zadań Windows 11 otrzyma nowe funkcje

Przydadzą się.

Menedżer zadań to kolejna systemowa aplikacja, która w Windows 11 doczeka się odświeżenia. Tym razem nie chodzi jednak o odświeżenie wizualne. Menedżer zadań otrzyma po prostu dwie nowe funkcje, które sprawią, że korzystanie z niego stanie się przyjemniejsze oraz że da on większą kontrolę nad aktywnymi programami.Właściwie, pierwsza z nowych funkcji już jest stopniowo udostępniana użytkownikom najnowszej wersji Windows 11. Zatem, już wkrótce wiele osób będzie mogło z niej korzystać. Funkcja ta to integracja z Menedżerem zadań przeglądarki internetowej Microsoft Edge.W Windows 10, gdy otworzysz Menedżer zadań i rozwiniesz drzewko procesów programu Microsoft Edge, znajdziesz listę niewiele mówiących Ci procesów. W tej chwili niemożliwe jest zamykanie poszczególnych kart przeglądarki z poziomu Menedżera zdań. Wkrótce się to jednak zmieni. Nowa wersja Menedżera zadań spowoduje, że wśród procesów Microsoft Edge będą wyświetlane karty otwarte w przeglądarce. Menedżer zadań pokaże ich nazwy, a nawet ikony otwartych w nich stron.

Nowy widok procesów przeglądarki Microsoft Edge w Menedżerze zadań Windows 11. | Źródło: Windows Latest

Tryb Eco

Windows 11 – jak zainstalować?

Pośród procesów Menedżer zadań wyświetli również rozszerzenia zainstalowane w przeglądarce Microsoft Edge i kilka innych dodatkowych szczegółów. Szkoda, że podobne zmiany nie zostaną zastosowane w przypadku procesów innych przeglądarek internetowych.O drugiej funkcji zmierzającej do Menedżera zadań przynajmniej na razie nie wiadomo zbyt wiele. Ta ma zadebiutować pod koniec tego roku, bądź na początku kolejnego.Druga funkcja to podobno tak zwany Tryb Eco, który pozwoli ograniczyć zużycie zasobów przez aplikacje, które są w tej kwestii wyjątkowo żarłoczne. Jeżeli w Menedżerze zadań włączymy dla wybranego programu Tryb Eco, program ten zostanie zmuszony do zużywania mniejszych ilości systemowych zasobów, a priorytet w tej kwestii otrzymają inne aplikacje.Jeżeli jeszcze nie korzystasz z Windowsa 11, zachęcam Cię do jego instalacji. Ma on swoje wady, ale ogólnie rzecz biorąc jest to przyjemny w użytkowaniu system. Co istotne, użytkownicy Windows 10 mogą dokonać przesiadki na Windows 11 za darmo.Istnieje szansa, że Microsoft pozwala Ci zaktualizować Windows 10 do Windows 11 z pomocą usługi Windows Update. Jeśli tak nie jest, skorzystaj z asystenta aktualizacji systemu Windows 11 . W ostateczności przeprowadź czystą instalację systemu, wykorzystując program Windows 11 Media Creation Tool Istotne jest, (a w niektórych przypadkach nawet wymagane przez Microsoft) abyś przed instalacją Windows 11 na komputerze sprawdził, czy ten spełnia wymagania systemu. Pozwoli Ci na to aplikacja PC Health Check . Microsoft ostrzega, by nie przeprowadzać instalacji na niewspieranych konfiguracjach sprzętowych ze względu na potencjalne błędy.Źródło: Windows Latest , fot. tyt. mat. własne