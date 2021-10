Użytkowników Xiaomi czeka spora zmiana. Chodzi o MIUI

MIUI 13 przyniesie nowy UX

Wygląd interfejsu smartfonów z Androidem różni się w zależności od tego, jaką markę wybierzemy. Przykładowo Motorola i Nokia stawiają na niemal "czystego" Androida, z kolei firmy takie jak Xiaomi czy OPPO mocno ingerują w wygląd nakładki. Które podejście jest lepsze? Wszystko zależy od indywidualnych preferencji samego użytkownika.Osobiście uważam, że MIUI to naprawdę świetna nakładka, garściami czerpiąca z Apple iOS. Nadchodząca wersja MIUI 13 może jednak sporo namieszać, bowiem producent szykuje naprawdę spore zmiany w wyglądzie.Najnowsze doniesienia od insiderów wskazują, że szykowana nakładka przyniesie nowy UX (User Experience), a zmiany mają objąć wiele interfejsów systemowych. Co ważne, "trzynastka" będzie przeznaczona zarówno dla Androida 11, jak i Androida 12. Oznacza to, że nawet smartfony, które nie otrzymają aktualizacji do najnowszego Androida, będą mogły liczyć na update nakładki MIUI.Zamknięta beta MIUI 13 powinna ruszyć pod koniec tego roku. System nieprędko trafi na rynek globalny - aktualizacja ruszy prawdopodobnie dopiero w przyszłym roku.Zgodnie z oświadczeniem dyrektora generalnego Xiaomi, Lei Juna z sierpnia tego roku, premiery MIUI 13 powinniśmy spodziewać się pod koniec 2021 roku.