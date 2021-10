Ruszyły płatności zbliżeniowe BLIK na telefonach Huawei z HMS

- Płatności zbliżeniowe BLIK wprowadziliśmy jako pierwsi na rynku i stopniowo udostępniamy je klientom. Większość użytkowników smartfonów Huawei z naszą aplikacją może już korzystać z tego rozwiązania. Widzimy, jak dynamicznie zmieniają się przyzwyczajenia naszych klientów, którzy coraz częściej wybierają do płatności urządzenia mobilne, zamiast karty. Ten trend z pewnością będzie się jeszcze umacniał –

Korzystanie ze smartfonów bez usług Google nie wiąże się już z tak wieloma niedogodnościami jak kiedyś. Huawei robi co może, aby przekonać deweloperów, firmy i instytucje do pełnej integracji ich aplikacji z HMS.Niedawno pisałem o możliwości płatności zbliżeniowych na smartfonach Huawei dzięki aplikacji Curve . Ten wygodny agregat kart płatnych w praktyce rozwiązuje problem wygodnego płacenia telefonem bez względu na to, z którego banku pochodzi karta. Jeżeli jednak preferujesz usługi dostarczane bezpośrednio przez bank, warto wypróbować płatności zbliżeniowe BLIK Chiński producent ogłosił właśnie, że aplikacja Banku Millennium jest pierwszą appką na smartfonach Huawei z płatnościami zbliżeniowymi BLIK.Zbliżeniowe płatności BLIK to nowe rozwiązanie, które jest stopniowo udostępnianie użytkownikom BLIKA. Jako pierwsi mogą z niego skorzystać użytkownicy aplikacji mobilnej Banku Millennium, a co za tym idzie, również użytkownicy najnowszych smartfonów Huawei z HMS, którzy korzystają z aplikacji banku. Płatności te nie wymagają logowania się do aplikacji banku – wystarczy jedynie odblokować smartfon (wyposażony w NFC) i przyłożyć go do terminala – bez wpisywania kodu, bez konieczności podpinania karty, a nawet bez połączenia z internetem.Aplikacja mobilna Banku Millennium została w marcu tego roku zintegrowana z Huawei Mobile Services i jest dostępna dla użytkowników wszystkich smartfonów Huawei, także tych najnowszych opartych o autorski ekosystem marki: Mate 40, w tym Mate 40 Pro, telefony z serii P40 oraz Y – Y6p i Y5p, P smart 2021, smartfony z serii Mate 30, a także składany smartfon Mate Xs.komentuje Halina Karpińska, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej Banku Millennium.Źródło: Huawei