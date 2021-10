Windows 11 z kolejnym bugiem spowalniającym działanie komputerów

Poprawka już w drodze.

Bug w Windows 11 i problemy z Eksploratorem Plików

Wydawało się, że będzie już pięknie. Microsoft w nowej aktualizacji Windows 11 Build 22000.282, dostępnej obecnie wyłącznie dla członków programu Windows Insider, usunął irytujący bug zmniejszający wydajność procesorów AMD Ryzen nawet o 15%. Niestety, wykryto przy okazji kolejny problem, utrudniający korzystanie z Eksploratora Plików. Spadki płynności jego działania mogą odczuć użytkownicy układów obu popularnych producentów. Są dobre wieści: patch został już udostępniony w kanale deweloperskimWindows 11 Build 22478 zawiera nie tylko nowe Emoji, ale także poprawkę dla wzmiankowanego problemu, wpływającego na pasek poleceń Eksploratora plików. Chodzi o widoczny w górnej jego części zestaw przycisków szybkich akcji. W zależności od tego, na co klikniesz w Eksploratorze, na pasku poleceń zobaczysz różne czynności do wykonania. Pasek poleceń zawiera przyciski związane na przykład z wycinaniem, zmianą nazwy, udostępnianiem i usuwaniem wybranego pliku lub folderu. To właśnie w nim wykryto błąd, który mógł powodować wyciek pamięci.Pasek poleceń w Windows 11 wykonuje niepotrzebne obliczenia, gdy użytkownicy nawigują pomiędzy różnymi folderami, co powoduje nieoczekiwane spadki wydajności. Jak zapewne się domyślacie, odczują je zwłaszcza użytkownicy najmniej wydajnych komputerów. Ten sam błąd jest przy okazji odpowiedzialny za problemy z wydajnością podczas zaznaczania plików za pomocą funkcji przeciągania oraz wybierania plików za pomocą strzałek na klawiaturze.