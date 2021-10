Błąd w nowej aktualizacji Windows 10 uniemożliwia drukowanie. Oto rozwiązanie

Który to już raz?

Windows 10 KB5006670 - problemy

Pisaliśmy już dziś o problemach w Windows 11 , więc dla równowagi wypada wspomnieć także o kłopotach, jakie w Windows 10 wywołała najnowsza poprawka KB5006670. Aktualizacja będąca częścią aktualizacji październikowej, wydanej w ramach cyklu Patch Tuesday, instalowała się automatycznie i była ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa systemu. Niestety, doprowadziła do kolejnych błędów w działaniu drukarek.Łatka o numerze KB5006670 przyczyniła się do występujących sporadycznie usterek z zakresu drukowania przy wykorzystaniu drukarek sieciowych. Na błędy uskarżają się internauci w różnych zakątkach sieci, na czele z popularnym serwisem Reddit. Pojawiają się przeróżne głosy - od tych pochodzących od osób, które utraciły możliwość drukowania, po te od internautów utyskujących na to, że cała procedura przebiega naprawdę powoli.Problemy z drukowaniem w Windows 10 przewijają się już od aktualizacji systemu do wersji 2004. Microsoft wielokrotnie starał się je naprawiać, jednakże usterki wracają niczym bumerang. Skala zjawiska nie jest znana, ale bug nie powinien być kwestią marginalizowaną.Rozwiązanie? Na szczęście proste: odinstalowanie aktualizacji.