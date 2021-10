Windows 11 jednak z aktualizacjami na niewspieranych komputerach

Niespodzianka.

Windows 11 i aktualizacje na niewspieranych komputerach

"Instalowanie systemu Windows 11 na urządzeniu, które nie spełnia minimalne wymagania systemowe Windows 11 nie jest zalecane. Jeśli wybierzesz instalację systemu Windows 11 na niekwalifikowalnym sprzęcie, powinieneś mieć pewność, że wystąpią problemy ze zgodnością (...) Urządzenia, które nie spełniają tych wymagań systemowych nie będą już gwarantowane do otrzymywania aktualizacji, w tym między innymi aktualizacji zabezpieczeń."

Microsoft mógł zablokować możliwość instalacji, ale tego nie zrobił

Microsoft straszył, obiecywał, a skończyło się podobnie jak w przypadku wcześniejszych podobnych deklaracji. Windows 11 na niewspieranych komputerach wbrew zapowiedziom otrzymał aktualizację w cyklu Patch Tuesday. Jest to rzecz o tyle zaskakująca, że oprogramowanie instalowane na komputerach niespełniających minimalnych wymagań Windows 11 miało nie dostawać absolutnie żadnych poprawek.Wygląda na to, że firmie Microsoft zależy przede wszystkim na liczbie użytkowników Windows 11, co dla nikogo nie powinno być wielkim zaskoczeniem. OS miał być aktualizowany wyłącznie na sprzęcie spełniającym jego minimalne wymagania , co z kolei powinno zniechęcić do podejmowania decyzji o czystej instalacji użytkowników początkujących. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna.Osoby, które zainstalowały Windows 11 na czysto z obrazu ISO na niewspieranych oficjalnie konfiguracjach, otrzymały poprawki wydane w ramach Patch Tuesday. Wszystko wskazuje więc na to, że Microsoft umywa ręce wyłącznie od kwestii jakości i stabilności działania systemu na tych urządzeniach, ale wciąż dbał będzie o bezpieczeństwo osób, które zainstalują soft. Szlachetnie.W sekcji pomocy technicznej na stronie firmy z Redmond widnieje komunikat:Widać zatem, że gwarancji aktualizacji nie będzie, co nie znaczy jednak, że te nie będą się pojawiać. Korporacja nie chce najwyraźniej, aby Windows 11 kojarzył się z dzieleniem ludzi na lepszych i gorszych i tym bardziej nie chce, aby część osób użytkowała potencjalnie niebezpieczny soft. Z oczywistych względów Microsoft nie jest w stanie zagwarantować dobrej jakości i stabilności działania OS-u. Wcześniej komunikowano, że nieobsługiwane komputery mogą wyświetlać nawet o 52% więcej niebieskich ekranów niż te, które spełniają wymagania.Zablokowanie możliwości aktualizacji lub instalacji Windows 11 na niewspieranych komputerach było czymś naprawdę prostym. Udostępnianie OS-u wyłącznie na pewien wycinek PC-tów byłoby jednak błędem i Microsoft musiał mieć świadomość, że na bezpłatną aktualizację skusi się cała masa użytkowników. Gdyby Windows 11 faktycznie miał otrzymywać wszystkie poprawki na wszystkich komputerach, a ostatnia łatka nie była jakimś wyjątkiem, to byłoby to chyba najlepsze wyjście z sytuacji tak dla firmy, jak i konsumentów.Źródło: mat. własny