Nie masz osoby towarzyszącej na wesele? Tinder pomoże Ci ją znaleźć

Specyficzna nowość.

Tinder rusza z funkcją Plus One

Źródło: Tinder

Wiemy, że wielu z naszych członków szuka Plus One na swój kolejny ślub i jesteśmy podekscytowani, że możemy dać im możliwość zrobienia tego właśnie na Tinderze. Jesteśmy zachwyceni, że możemy współpracować z WeddingWire, aby pomóc naszym członkom naprawdę cieszyć się tym epickim sezonem ślubnym. W końcu to właśnie Tinder jest marką, która sprawia, że coraz więcej par przechodzi z aplikacji do ołtarza - tylko w zeszłym roku byliśmy odpowiedzialni za ponad 25% wszystkich nowożeńców, którzy poznali się online.

Tinder wprowadziło nową funkcję, która pozwala zaznaczyć użytkownikom, że szukają oni towarzysza na wesele. Jest to odpowiedź na liczne prośby osób dotychczas umieszczających tę informację w opisie profilu bądź zainteresowaniach. Dodatkowo platforma wspomoże takie przedsięwzięcia finansowo – no, przynajmniej część z nich.„Plus One” to popularne określenie na osobę towarzyszącą na spotkaniach, głównie weselach.za pośrednictwem mediów społecznościowych. Najlepszym przykładem jest chociażby Tinder , gdzie niektórzy zakładają konto wyłącznie w tym celu. Deweloperzy chcą im pomóc. Tak przynajmniej wynika z implementacji ciekawej nowości.Mowa oczywiście o. Będzie to można zrobić z poziomu sekcji „eksploruj”, gdzie znajdzie się nowy przycisk. Wtedy też inne osoby zobaczą, iż dany użytkownik poszukuje swego rodzaju towarzysza na określone wydarzenie. Kyle Miller, wice-dyrektor ds. innowacji produktów w Tinder, wypowiada się o funkcji w następujący sposób:Jeśli chodzi o WeddingWire, to jest to amerykańska firma specjalizująca się w organizowaniu wesel. Jak się okazuje, pierwsze 100 osób, które dołączą do programu Plus One otrzymają 460 dolarów na pokrycie kosztów związanych z podrożą, prezentami czy zakwaterowaniem na umówione wesele. Oczywiście funkcja oraz wspomniany fundusz będą na razie. Nie wiadomo czy Tinder zdecyduje się na rozszerzenie zasięgu nowości.