Masz taki telefon? 1 listopada stracisz dostęp do WhatsApp

Użytkownicy starszych smartfonów z systemem Android i iOS muszą przygotować się na spore niedogodności. Szalenie popularny komunikator WhatsApp należący do Facebooka przestanie działać 1 listopada na wielu urządzeniach. Kogo dokładnie dotyczy problem?WhatsApp to komunikator służący nie tylko do wysyłania wiadomości tekstowych, narzędzie wspiera rozmowy głosowe oraz wideo. Z tego powodu stał się domyślną aplikacją do kontaktów ze znajomymi i rodziną dla milionów użytkowników na całym świecie.Ciągły rozwój oprogramowania sprawił, że komunikator wkrótce przestanie działać na starych wersjachoraz w systemiei starszych. Datę zakończenia wsparcia wyznaczono na 1 listopada 2021 roku.Aby nadal korzystać z aplikacji WhatsApp na swoim smartfonie należy posiadać urządzenie z systemem Android 4.1 JellyBean lub nowszym. W przypadku Apple OS musi być nowszy od iOS'a 9.Android 4.0 Ice Cream Sandwich debiutował w 2011 roku, z kolei iOS 9 pochodzi z 2015 roku. Sprawa dotyczy zatem naprawdę starych smartfonów.