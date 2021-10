5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #257]

Zapraszamy na kolejną część naszej serii zestawień nowych i ciekawych gier i aplikacji dla Androida.

W tym tygodniu prezentujemy łatwy w obsłudze syntezator mowy, aplikację wspomagającą produktywność, a także niewielkie narzędzie do testowania mikrofonu w smartfonie. Mobilni gracze będą mogli zmierzyć się z trójwymiarowym tytułem logicznym oraz minimalistyczną grą strategiczną.

Łatwy w obsłudze syntezator mowy. Odczyta na głos dowolny tekst: ebooka, artykuł ze strony internetowej, dokument PDF itd. Możemy dzięki temu zapoznawać się z ulubionymi treściami bez konieczności patrzenia na ekran smartfona. Do naszej dyspozycji są różne głosy stworzone przy udziale algorytmów sztucznej inteligencji (AI) w kilku językach.Podstawowa wersja aplikacji dostępna jest za darmo. Odblokowanie wszystkich funkcji wymaga wykupienia subskrypcji.

Mind Leak

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 13,99 zł-41,99 zł za element / Android: 6.0 i nowsze

Oryginalna aplikacja wspomagająca produktywność. Pozwala ograniczyć czas spędzony na przeglądaniu wybranych aplikacji (np. media społecznościowe) - jeżeli będziemy korzystać ze smartfona zbyt długo, wyświetlone zostanie nasze zdjęcie (lub jeden z wyszukanych w internecie obrazków GIF). Ma to być swego rodzaju cyfrowe sumienie, które zmusi nas do oderwania się od ekranu. Reguły dotyczące wybranych aplikacji możemy dostosować do swoich preferencji.