Tilla - wiesz, ile wydajesz na subskrypcje? (recenzja)

Aplikacja, która uporządkuje comiesięczne wydatki.





Tilla – aplikacja do zarządzania subskrypcjami

Cena: 0 zł / Android: 5.0 i nowsze

Filmy, muzyka, oprogramowanie - nie da się ukryć, że różnego rodzaju subskrypcje stanowią coraz większą część naszych miesięcznych wydatków. Nietrudno się w tym pogubić.Tilla to niewielka aplikacja, dzięki której uporządkujemy temat cyklicznych opłat za różnego rodzaju usługi. Wystarczy dodać wszystkie aktywne subskrypcje, a zyskamy czytelny obraz sytuacji i podsumowanie ponoszonych kosztów.Większość popularnych serwisów streamingowych czy usług chmurowych jest już wstępnie skonfigurowana - wystarczy wybrać je z listy i uzupełnić informacje o kosztach i okresie rozliczeniowym. Możemy również określić, czy chcemy otrzymać przypomnienie o płatności (może się przydać również, gdy chcemy pilnować darmowych okresów próbnych). Po uzupełnieniu listy na górze widzimy łączną kwotę w wybranym zakresie (tygodniowo, miesięcznie, rocznie). Nie zabrakło oczywiście opcji dodawania subskrypcji samodzielnie. Minimalistyczny interfejs działa sprawnie i może się podobać.Darmowa wersja ogranicza liczbę subskrypcji do pięciu. Nie pozwala również na wykonywanie kopii zapasowych. Zdjęcie limitów kosztuje niecałe 12 złotych. To dość uczciwy układ, ale - przynajmniej na razie - aplikacji brakuje kilku funkcji, jak grupowanie i filtrowanie według kategorii i możliwość generowania wykresów.Tilla to przydatne narzędzie, które warto wypróbować. Pozwoli zapanować nad comiesięcznymi wydatkami i przypomnieć sobie o konieczności wyłączenia subskrypcji, z których już dawno nie korzystamy. Z zakupem pełnej wersji poczekałbym na kilka aktualizacji.