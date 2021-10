Clubhouse z trybem muzycznym. Usługa chce konkurować z Twitterem i Spotify

Nowa funkcja.

Clubhouse otrzymał specjalny "tryb muzyczny"

Źródło: Clubhouse

Clubhouse wzbogacił się właśnie o dwie istotne nowości. Przede wszystkim mowa o specjalnym trybie muzycznym ułatwiającym organizowanie występów podczas spotkań. Dodatkowo usprawniono system globalnego wyszukiwania, który obecny jest teraz z poziomu „korytarza”.Clubhouse ma swój okres świetności zdecydowanie za sobą. Z tej specyficznej usługi wciąż jednak korzystają miliony użytkowników i deweloperzy regularnie ulepszają komunikator tak, by ich przy sobie zatrzymać. Jak się okazuje, wzbogacił się on właśnie o dwie istotne funkcjonalności, które spodobają się zarówno twórcom, jak i słuchaczom.Wygląda na to, że Clubhouse planuje konkurować z Twitterem i Spotify. Do aplikacji dodany został bowiem. Optymalizuje on ustawienia usługi tak, by dźwięk instrumentów był w wyższej jakości i przede wszystkim odtwarzany w stereo. Dodatkowo tzw.pokroju zewnętrznych mikrofonów na USB czy płyt miksujących. Wspomniane platformy nie tak dawno również ułatwiły muzykom występowanie na żywo.W celu aktywacji nowości należy przejść do menu kontekstowego znajdującego się w prawym górnym rogu ekranu spotkania, wybrać „jakość audio” a następnie „Muzyka”. Na razie jednak funkcja będzie dostępna wyłącznie dla użytkowników urządzeń z iOS na pokładzie. Do wersji komunikatora na Androida trafi ona „wkrótce”.Jeśli zaś chodzi o, to Clubhouse obiecał, że w miarę rozwoju opcji będzie ona pojawiała się w kolejnych miejscach. Tak też się stało. Teraz spotkania, twórców i inne elementy wyszukać można z poziomu sekcji „korytarz”. Tym samym dostęp do funkcji jest o wiele wygodniejszy i intuicyjny.Deweloperzy chwalą się również szeregiem usprawnień, lecz mowa tu głównie o poprawkach kluczowych błędów i ogólnej optymalizacji paska wyszukiwania. Tutaj też jednak pierwszeństwo otrzymali posiadacze iPhone’ów.Wkrótce mają pojawić się kolejne funkcjonalności w Clubhouse – jeśli będą godne uwagi, to oczywiście nie omieszkamy Was o nich poinformować.Źródło i foto: Clubhouse