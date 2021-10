WhatsApp oficjalnie z szyfrowanymi kopiami zapasowymi

Doczekaliśmy się.

WhatsApp staje się bezpieczniejszy dzięki nowej funkcji

Źródło: Facebook

WhatsApp oficjalnie potwierdził wprowadzenie możliwości zaszyfrowania tworzonych kopii zapasowych czatów. Będzie ona dostępna dla wszystkich użytkowników końcowych – zarówno w wersji komunikatora na Androida oraz iOS. Pojawi się opcja zabezpieczenia danych przy pomocy dedykowanego hasła lub 64-znakowego kodu.Kilka ostatnich miesięcy było dosyć intensywnym okresem jeśli chodzi o doniesienia dotyczące nadchodzących nowości do WhatsAppa. Przez ten czas doczekaliśmy się wielu przecieków na temat planowanych funkcji zwiększających bezpieczeństwo i prywatność nie tylko samych użytkowników, ale przede wszystkim – ich danych.Teraz deweloperzy w końcu zdecydowali się na oficjalne przedstawienie swoich planów. Jak możemy wyczytać z oficjalnego bloga platformy, rozpoczęło się wdrażanie szyfrowania kopii zapasowych . Ta opcjonalna warstwa zabezpieczeń pozwoli na, by uzyskać dostęp do plików przesłanych na Dysk Google lub iCloud.Mamy tu do czynienia z szyfrowaniem, więc tylko sam konsument zna ustawione hasło. Jeśli więc przypadkiem się ono gdzieś zapodzieje, to pomoc techniczna WhatsApp w niczym nie pomoże. Warto więc przechowywać wymyślone ciągi znaków w bezpiecznym miejscu. Warto także wspomnieć, iż funkcja jest w pełni opcjonalna.Przy próbie utworzenia kopii zapasowej czatów pojawi się. Można z tej opcji zrezygnować, lecz wtedy przesłane dane będą nieco bardziej narażone na ewentualne naruszenia. WhatsApp ponadto chwali się, że „żadna inna globalna usługa komunikacyjna o takim zasięgu nie zapewnia tak wysokiego poziomu zabezpieczeń wiadomości, multimediów, wiadomości głosowych, połączeń wideo i kopii zapasowych czatów”. Nie da się ukryć, iż dużo osób by się z tą wypowiedzią nie zgodziło.Nowa funkcja będzie stopniowo implementowana do kolejnych użytkowników, więc jeśli jeszcze jej u siebie nie widzisz, to warto uzbroić się w cierpliwość.Źródło i foto: Facebook