Windows 11 Build 22478 debiutuje z przeprojektowanymi emoji

System pięknieje na oczach testerów.

Nowe emoji w Windows 11 Build 22478

Jeżeli myśleliście, że w Windows 11 już niewiele zmieni się przed końcem bieżącego roku, to muszę wyprowadzić Was z błędu. Członkowie programu Windows Insider testują kolejne kompilacje systemu, do których trafiają coraz to nowe mniejsze i większe funkcje. Windows 11 Build 22478 udostępniony testerom z kręgu deweloperskiego przynosi kilka drobnych innowacji, na czele z odświeżonymi graficznie emoji.Najważniejszą nowością w Windows 11 Build 22478.1000 są przeprojektowane od strony graficznej emoji. Od kilku miesięcy firma z Redmond pracuje nad dostosowaniem emoji do stylu Fluent Design w Windows 11, Microsoft 365, Teams i innych swoich produktach. Jak wyglądają nowe emotikonki? Rzućcie okiem na garść przykładowych.