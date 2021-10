Tak wyglądają aplikacje z Androida w Windows 11

To będzie coś.

Aplikacje z Androida natywnie w Windows 11

Windows 11 i aplikacje z Androida to temat budzący ogromne emocje, zwłaszcza u zaawansowanych użytkowników systemu Microsoftu. Gigant z Redmond zapowiedział wprawdzie, że Windows 11 na premierę nie pozwoli jeszcze natywnie uruchamiać apek z Androida, ale funkcja ta jest już dosłownie "tuż za rogiem". Potwierdzeniem są zrzuty ekranu, prezentujące jej działanie.Windows 11 wprowadza nie tylko liczne zmiany wizualne, kilka też nowe interesujące funkcje, wśród których znalazło się natywne wsparcie dla aplikacji na Androida. Android Subsystem wejdzie jeszcze w tym roku do testów beta, co potwierdzają zrzuty ekranu z niewydanej funkcji, umieszczone w sieci na łamach bilibili.Aby zapewnić obsługę natywnych aplikacji z Androida w systemie Windows 11, firma Microsoft współpracuje z firmą Amazon. Microsoft Store i Amazon Appstore zostaną zintegrowane w taki sposób, aby wspólnie dostarczać aplikacje znane z Androida. Użytkownicy będą mogli pobierać i instalować aplikacje mobilne, takie jak choćby Jakdojade.pl lub aplikacja mobilna Allegro. Nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby uruchamiać darmowe gry mobilne