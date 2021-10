Ubuntu 21.10 udostępniony z Kernel 5.13 i GNOME 40

Bezpłatny system gotowy do pobrania.

Ubuntu 21.10 Impish Indri - nowości

Pobierz Ubuntu 21.10 i sprawdź wszystkie zmiany

W ostatnim czasie skupialiśmy się przede wszystkim na aktualnościach związanych z systemem Windows 11. Dziś możemy w końcu dowieść o wydarzeniu istotnym dla wszystkich miłośników systemów darmowych i otwartoźródłowych. Firma Canonical udostępniła długo wyczekiwane Ubuntu 21.10 z jądrem Linux 5.13 i GNOME 40. Nowe wydanie otrzymało nazwę kodową Impish Indri, której tradycyjnie towarzyszy zupełnie nowy obraz tła.Ubuntu 21.10 to jedna z największych aktualizacji Linuksa, jakie miały miejsce w ostatnim czasie. Oprócz wymienionych wyżej zmian zasadniczych użytkownicy mogą spodziewać się między innymi poprawki dotyczącej irytującego buga, który uniemożliwiaj szybką i sprawną aktualizację programu. To oczywiście nie koniec nowinek.Nowe jądro Linux 5.13 to obsługa większej liczby urządzeń. Godnym uwagi jest obsługa nowszych układów Intel i AMD, takich jak Intel Alder Lake S lub AMD Aldebaran, ulepszona obsługa urządzeń Microsoft Surface i wsparcie dla podstawowej obsługi Apple M1. Jeśli w przeszłości miałeś jakiekolwiek kłopoty z działaniem swojego sprzętu na Ubuntu, wiele wskazuje na to, że Ubuntu 21.10 będzie rozwiązaniem problemów.Kolejną ze znaczących zmian stanowi GNOME 40. Byliście rozczarowani wersją GNOME z wydania kwietniowego Ubuntu 21.04? Canonical naprawiło swój błąd. Nowy design pewnych elementów UI powinien usprawnić działania związane z produktywnością - docenić należy m.in. zmiany na pasku bocznym, gdzie aplikacje uruchomione oddzielono od przypiętych.Aktualizacje programów w Ubuntu 21.10 objęty m.in Firefoxa (do wersji 93), LibreOffice (7.2.1) i klienta poczty Thunderbird (91.1.2).Złe wieści polegają na tym, że Ubuntu 21.10 nie jest wydaniem LTS i będzie otrzymywało wsparcie tylko do lipca 2022 roku.Najnowsze Ubuntu 21.10 pobierzesz za darmo za pośrednictwem naszej bazy oprogramowania. Stosowny odnośnik znajdziesz poniżej.Źródło: Canonical