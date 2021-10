Według Apple, Android ma nawet 47 razy więcej malware od iOS

To prawda?





Android ma problem z aplikacjami?





fot. zrzut ekranu z raportu Apple

Apple oficjalnie przekazało, iż jednym z powodów, dla którego firma nie pozwala na instalowanie aplikacji i gier z niezależnych źródeł jest obawa o bezpieczeństwo użytkowników. Popularny sideloading ma prowadzić do zagrożeń związanych z prywatnością. Według firmy z jabłkiem w logo, system mobilny od Google posiada od 15 do nawet 47 razy więcej złośliwego oprogramowania niż iOS.I komu tu teraz wierzyć?Raport firmy pojawił się w momencie, w którym Apple zostało objęte dochodzeniem antymonopolowym na terenie Unii Europejskiej w sprawie praktyk antykonkurencyjnych. Konkretniej chodzi o brak możliwości instalowania aplikacji i gier z niezależnych źródeł i swoiste “przywiązanie” użytkownika do tego, co oferuje tylko i wyłącznie App Store. Oprócz UE, Apple boryka się z podobnym problemem także w Stanach Zjednoczonych.Firma Tima Cooka twierdzi jednak jasno: Android jest znacznie gorszy pod względem ilości malware, które czyha na mniej świadome osoby. Zespół moderatorów odpowiedzialnych za skanowanie sklepu App Store ma działać w tym przypadku znacznie lepiej - minimalizując ryzyko szkód wyrządzonych przez potencjalnie złośliwe aplikacje i gry. W swoim raporcie Apple cytowało dane z wielu źródeł (Kasperky’ego, Europolu, Interpolu NIST czy Wandera).Złośliwe aplikacje, które miały nękać Androida (według Apple), to SpyNote, BlackROck, TeaBot, Fusob i wiele innych. W tym samym momencie większość z nich nie była dostępna dla osób korzystających z iOS.Jak dalej potoczy się ta sprawa? Można spodziewać się, że Apple będzie bardzo mocno walczyć o to, aby nie pozwolić na wymuszenie na firmie możliwości instalowania oprogramowania z innych źródeł niż oficjalne. Spora liczba użytkowników od dawna narzeka na tego typu praktyki i wcale nie ma się co dziwić.Jak sądzicie? Apple ma rację? Czy też może to kolejny zabieg marketingowy firmy, który ma pokazać, że iOS jest obecnie najlepszym systemem pod kątem bezpieczeństwa?Źródło: Apple / fot. Howard Bouchevereau - Unsplash.com