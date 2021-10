Instagram ulepsza transmisje na żywo. Pojawi się m.in. "tryb ćwiczeń"

Nowości dla twórców.





Instagram ułatwi planowanie transmisji na żywo

Źródło: Instagram (via TechCrunch)

Instagram zapowiedział szereg funkcji dla twórców organizujących transmisje na żywo. Od teraz będą oni mogli planować wydarzenie z większym wyprzedzeniem oraz skorzystać ze specjalnego „trybu ćwiczeń”. Pozwoli on na np. przetestowanie połączenia i oświetlenia przed rozpoczęciem streama. Czego jeszcze możemy się spodziewać?Transmisje na żywo to coraz popularniejszy format treści wideo – także na Instagramie. Nie dziwi więc fakt, że deweloperzy odpowiedzialni za usługę coraz częściej decydują się na wzbogacanie tej sekcji o nowe funkcjonalności. Ma to zachęcić coraz więcej twórców internetowych to organizowania streamów.Jak się okazuje,. Tuż przed samym wydarzeniem do osób zapisanych na live zostanie ponadto wysłana automatyczna wiadomość z przypomnieniem o evencie. Podobno funkcja jest już dostępna dla influencerów na całym świecie – wraz z funkcją specjalnych powiadomień.Najbardziej ciekawie brzmi jednak, czyli kolejna nowość na Instagramie. Ma ona pozwolić twórcom na swoiste przygotowanie się do wejścia na żywo. Pełnić będzie rolę próby generalnej, gdzie można przetestować zarówno jakość połączenia internetowego, jak i ogólne warunki oświetleniowe czy ustawienia transmisji.W ten sposób. Nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie Instagram zdecyduje się na wprowadzenie takiej funkcji. Na razie trwają jej testy, więc należy uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne ogłoszenia platformy.Jeśli zaś chodzi o planowanie transmisji, to należy nadmienić, iż tego typu opcja jest już dostępna na praktycznie w każdej popularnej usłudze. Mowa chociażby o YouTube, Facebook Live czy TikToku. Na szczególną uwagę zasługuje więc „tryb ćwiczeń”.