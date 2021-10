Ta apka częściowo naprawia jedną z irytujących wad Windows 11

Sprawdź ją.

Przez ostatnie kilka dni sporo pisaliśmy na temat systemu Windows 11, który od 5 października udostępniony został w formie darmowej aktualizacji dla posiadaczy wspieranych komputerów z Windows 10. Podawaliśmy już między innymi 5 powodów, dla których warto zaktualizować komputer do Windows 11 . Oczywiście nie zapominamy także o pewnych mankamentach oprogramowania, stąd też wpisy takie jak najgorsze funkcje i elementy Windows 11 lub 5 funkcji Windows 10, których brakuje mi w Windows 11 . W ostatnim z artykułów poruszaliśmy temat irytującej wielu rezygnacji przez Microsoft z możliwości przeciągania aplikacji i skrótów na pasek zadań. Dobre wieści: tę funkcję da się przywrócić.Microsoft podjął pewne niezrozumiałe decyzje w projektowaniu Windows 11 i jedną z nich jest z pewnością uniemożliwienie przeciągania i upuszczania aplikacji na pasku zadań. Po co psuć coś, co działało doskonale? Nie wiem, ale wiem, że ktoś postanowił to naprawić. Bezpłatny program częściowo przywraca obsługę rzeczonych czynności.Niewielkie narzędzie o nazwieeliminuje denerwujący mankament. Po uruchomieniu program wykrywa, czy trzymasz lewy przycisk myszy i określa, na którą ikonę na pasku zadań najeżdżasz kursorem. Jeśli kursor pozostaje w tym samym obszarze przez X milisekund - apka aktywuje skrót klawiszowy Win+Ctrl+Cyfra (otwórz Pulpit i przełącz się na ostatnie aktywne okno aplikacji, przypięte do paska zadań w pozycji wskazanej przez liczbę), aby przywrócić dane okno. Narzędzie obsługuje również upuszczanie plików na przycisk "Pokaż pulpit", widniejący w prawym dolnym rogu ekranu.

Windows11DragAndDropToTaskbarPartialFix pobierzesz z GitHub

Przypinanie ikon do paska zadań w Windows 10. | Źródło: mat. własnyW informacjach o wydaniu opublikowanych na GitHub twórca ostrzega, że jego rozwiązanie nie jest idealne i w trakcie korzystania z niego można natrafić na drobne bugi.Być może Microsoft dostrzeże takie pomysły i postanowi przywrócić usuniętą funkcję?Program pobierzesz w tym miejscu . Aby go użyć, po prostu pobierz plik binarny (lub skompiluj go samodzielnie) i uruchom go jak każdy inny program. Będzie działał jako niezależny proces C++. Nie zmieni żadnych kluczy rejestru i nie wprowadzi żadnych bibliotek DLL do innych procesów. Aby zamknąć program, po prostu wyłącz proces Windows11DragAndDropToTaskbarPartialFix.exe.Twórca zachęca wszystkie chętne osoby do pomocy w ulepszaniu jego projektu.Źródło: GitHub